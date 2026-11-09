Lekarze o trzech pacjentach rannych w Krakowie. „Ich stan jest stabilny”

RMF24

„Chciałbym potwierdzić, że mamy trzech pacjentów. Ich stan jest stabilny - dwóch jest po urazach klatki piersiowych, po złożonych urazach klatki piersiowej” – zaznaczył na konferencji prasowej prof. Grzegorz Gajos, kardiolog z Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II w Krakowie. To właśnie do tej placówki trafił jeden z policjantów, którzy zostali w trakcie sobotnich tragicznych na Rynku Głównym w Krakowie

Zespół lekarzy ze Szpitala Jana Pawła II w Krakowie, który zajmował się poszkodowanymi w strzelaninie (fot. Marcin Czarnobilski)

Zespół lekarzy ze Szpitala Jana Pawła II w Krakowie, który zajmował się poszkodowanymi w strzelaninie (fot. Marcin Czarnobilski) / RMF FM

Prof. Gajos zaznaczył jednak, że trzeba być bardzo ostrożnym, bo powikłania mogą się pojawić.

Prof. Gajos nie informował szczegółowo o tym, kim są osoby, które przebywają w szpitalu św. Jana Pawła II, ale już wcześniej media wskazywały, że do placówki trafił jeden z policjantów, którzy powstrzymali Michała O. Wcześniej w rozmowie z RMF FM Łukasz Gibała przekazał informacje o stanie drugiego z funkcjonariuszy.

W oddziale chirurgii klatki piersiowej było leczonych dwóch pacjentów. Stan ogólny pacjentów jest stabilny, nie ma zagrożenia życia – zaznaczył dr Janusz Włodarczyk.

„My musimy tym ludziom dać dojść do siebie, uwierzyć w ludzi”

Głos zabrał też profesor kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii prof. Rafał Drwiła, który złożył kondolencje rodzinom ofiar. Chciałem zapewnić, że jesteśmy na miejscu, czuwamy i że wszystkie procedury, które wykonywaliśmy w sobotę zostały wcześniej opracowane. Jesteśmy przygotowani nawet na bardziej tragiczne wydarzenia – podkreślał.

Mówił, że pacjenci znajdujący się pod opieką szpitala wracają do zdrowia. Mamy nadzieję, że po tygodniu ich stan będzie na tyle dobry, że będziemy mogli ich przekazać do dalszego postępowania – mówił prof. Drwiła.

Co miałoby dziać się dalej? Profesor wskazał, że pacjenci zmagają się też z traumą psychiczną. My musimy tym ludziom dać dojść do siebie, uwierzyć w ludzi, muszą nie bać się wyjść na ulicę (…). Do tego oczywiście dochodzi rehabilitacja medyczna – wskazał.

Na pytanie, jak duże znacznie miało to, że chirurdzy, którzy byli na miejscu tragedii, udzielili pomocy poszkodowanym i wskazali, który szpital będzie odpowiedni do zajęcia się ich obrażeniami, odpowiadał: Dyspozytor ratownictwa medycznego nigdy nie będzie miał takich informacji, jakie ma profesor chirurgii znajdujący się na miejscu. To było zdarzenie przypadkowe, ale które na pewno zwiększyło szanse osób poszkodowanych na optymalne postępowanie – zaznaczył.

Tragedia w Krakowie

W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek Główny i otworzył ogień do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. Dziś poinformowano o jego śmierci.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród rannych jest dwóch policjantów, to: Jakub Kulik i Artur Morański.