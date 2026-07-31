Legendarny Feniks ma zyskać nowego najemcę. Charakter lokalu bez zmian

RMF24

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie rozpoczął poszukiwania nowego najemcy dla kultowego klubu z dancingiem Feniks, mieszczącego się przy ul. św. Jana 2, tuż obok Rynku Głównego. Jak zapewniają urzędnicy, lokal ma nadal pełnić swoją dotychczasową funkcję i zachować wyjątkowy charakter, z którym jest kojarzony od blisko stu lat.

Obiekt został przejęty przez ZBK wraz z końcem lipca po wygaśnięciu umowy z poprzednim najemcą. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze, które mają umożliwić ponowne udostępnienie lokalu do wynajmu.

Przetarg jeszcze w tym roku

Po zakończeniu niezbędnych działań lokal trafi do przetargu, zaplanowanego na czwarty kwartał tego roku. Jednym z kluczowych wymagań wobec przyszłego najemcy będzie kontynuowanie dotychczasowej działalności i zachowanie klimatu miejsca.

Historia kamienicy Feniks

Nazwa klubu nawiązuje do zabytkowej kamienicy Feniksa, znajdującej się na rogu Rynku Głównego i ul. św. Jana. Budynek, zaprojektowany przez Adolfa Szyszko-Bohusza, powstał w latach 1928–1932 na zlecenie wiedeńskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Feniks”. Utrzymany w stylistyce art déco gmach od lat stanowi jeden z charakterystycznych elementów centrum Krakowa.

Miejsce z niemal stuletnią tradycją

W budynku od początku, a więc od 1933 roku działał lokal gastronomiczny, w którym organizowane były dancingi. Nowością jak na tamte czasy było zastosowanie w lokalu mechanicznej wentylacji, która zapewniała stały obieg świeżego powietrza. Lokal przy ul. św. Jana 2 przez dekady był miejscem spotkań, tańca i wspólnych chwil Krakowian.