Lecą głowy w krakowskim magistracie. Gibała zwalnia pięcioro pełnomocników

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Rewolucja kadrowa w krakowskim magistracie. Nowy prezydent miasta, Łukasz Gibała, zdecydował o zwolnieniu pięciorga pełnomocników, którzy współpracowali z poprzednim włodarzem, Aleksandrem Miszalskim. To kolejny etap szeroko zakrojonych zmian, które mają przynieść oszczędności w urzędzie.

Prezydent Łukasz Gibała zwalnia kolejne osoby.

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że z funkcji pełnomocników odwołani zostali: Paweł Ścigalski (ds. klimatu i jakości powietrza), Paweł Szczepanik (ds. kultury), Ewelina Pytel (ds. polityki równościowej), Marta Wodyńska (ds. polityki senioralnej) oraz Bogna Halska-Pionka (ds. współpracy ze środowiskiem naukowo-akademickim).

Odwołani mają czas do końca roku na rozliczenie powierzonych im zadań i wykorzystanie urlopów bez konieczności świadczenia pracy.

Nowa struktura urzędu i kolejne cięcia

To nie jedyne zmiany wprowadzone przez nowego prezydenta. Wcześniej Łukasz Gibała podpisał zarządzenie o zmianie struktury Urzędu Miasta Krakowa.

Zlikwidowano sześć departamentów utworzonych przez poprzedniego prezydenta, a także stanowiska Krakowskiego Rzecznika Uczniów i Dialogu Szkolnego oraz Krakowskiego Rzecznika ds. Przeciwdziałania Przemocy.

W ich miejsce powołano stanowisko pełnomocnika ds. naruszeń prawa, a od 1 grudnia w strukturach urzędu pojawi się Biuro ds. Zdrowia.

Zmiany kadrowe objęły również dyrektorów kluczowych jednostek miejskich – Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ich obowiązki przejęli dotychczasowi wiceprezydenci tych jednostek.

Oszczędności i nowe plany

Kraków zmaga się z zadłużeniem na poziomie około 9 miliardów złotych. W związku z tym prezydent Gibała zapowiedział szereg działań mających na celu ograniczenie wydatków.

Zrezygnował z bankietu po uroczystości zaprzysiężenia oraz obniżył sobie pensję do ustawowego minimum.

Najniższa możliwa pensja. Radni zdecydowali ws. wynagrodzenia Łukasza Gibały Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zaproponował dla siebie najniższe ustawowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia nowo objętej funkcji. Radni jednogłośnie poparli jego pomysł podczas środowej sesji, choć projekt uchwały przywidywał najwyższe możliwe…

W mediach społecznościowych poinformował także o planie obniżenia kosztów funkcjonowania kancelarii prezydenta na rok 2027 o 30 procent w stosunku do dotychczasowych założeń.

W ostatnich dniach opublikowano również roboczą wersję Planu Ogólnego Miasta Krakowa, który – jak podkreślono – był przygotowywany jeszcze za czasów poprzednich prezydentów, ale dotąd nie był udostępniany mieszkańcom. „Poprzednie władze miasta odmawiały publikacji dokumentu” – czytamy w komunikacie.

Nowy rozdział dla Krakowa

Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa 11 października po tym, jak w maju mieszkańcy w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego. W drugiej turze wyborów bezpartyjny Gibała zdobył ponad 62 procent głosów, pokonując senator Monikę Piątkowską.