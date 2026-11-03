Lecą głowy w krakowskim magistracie. Gibała zwalnia pięcioro pełnomocników

Prezydent Łukasz Gibała zwalnia kolejne osoby.
Urząd Miasta Krakowa poinformował, że z funkcji pełnomocników odwołani zostali: Paweł Ścigalski (ds. klimatu i jakości powietrza), Paweł Szczepanik (ds. kultury), Ewelina Pytel (ds. polityki równościowej), Marta Wodyńska (ds. polityki senioralnej) oraz Bogna Halska-Pionka (ds. współpracy ze środowiskiem naukowo-akademickim).
Odwołani mają czas do końca roku na rozliczenie powierzonych im zadań i wykorzystanie urlopów bez konieczności świadczenia pracy.
Nowa struktura urzędu i kolejne cięcia
To nie jedyne zmiany wprowadzone przez nowego prezydenta. Wcześniej Łukasz Gibała podpisał zarządzenie o zmianie struktury Urzędu Miasta Krakowa.
Zlikwidowano sześć departamentów utworzonych przez poprzedniego prezydenta, a także stanowiska Krakowskiego Rzecznika Uczniów i Dialogu Szkolnego oraz Krakowskiego Rzecznika ds. Przeciwdziałania Przemocy.
W ich miejsce powołano stanowisko pełnomocnika ds. naruszeń prawa, a od 1 grudnia w strukturach urzędu pojawi się Biuro ds. Zdrowia.
Zmiany kadrowe objęły również dyrektorów kluczowych jednostek miejskich – Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ich obowiązki przejęli dotychczasowi wiceprezydenci tych jednostek.
Oszczędności i nowe plany
Kraków zmaga się z zadłużeniem na poziomie około 9 miliardów złotych. W związku z tym prezydent Gibała zapowiedział szereg działań mających na celu ograniczenie wydatków.
Zrezygnował z bankietu po uroczystości zaprzysiężenia oraz obniżył sobie pensję do ustawowego minimum.
W mediach społecznościowych poinformował także o planie obniżenia kosztów funkcjonowania kancelarii prezydenta na rok 2027 o 30 procent w stosunku do dotychczasowych założeń.
W ostatnich dniach opublikowano również roboczą wersję Planu Ogólnego Miasta Krakowa, który – jak podkreślono – był przygotowywany jeszcze za czasów poprzednich prezydentów, ale dotąd nie był udostępniany mieszkańcom. „Poprzednie władze miasta odmawiały publikacji dokumentu” – czytamy w komunikacie.
Nowy rozdział dla Krakowa
Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa 11 października po tym, jak w maju mieszkańcy w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego. W drugiej turze wyborów bezpartyjny Gibała zdobył ponad 62 procent głosów, pokonując senator Monikę Piątkowską.