​Około 1 tys. gorących posiłków dziennie jest serwowanych uchodźcom w namiocie Caritas Archidiecezji Krakowskiej, który stanął przed budynkiem Dworca Głównego w Krakowie.

Kuchnia Caritas

Punkt powstał we współpracy z wojewodą małopolskim. Działa od 13 do 21. Codziennie przygotowujemy ok. 1000 gorących posiłków, które są wydawane przez sześciu wolontariuszy. Chętnych do pomocy nie brakuje - mówi ks. Tomasz Stec, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

W punkcie pomagają klerycy, członkowie Ruch Światło-Życie, Grupy Apostolskie, Duszpasterstwo Młodzieży, stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i duszpasterstwa akademickie.

Na Dworcu Głównym działa także punt informacyjny, w którym wydawany jest suchy prowiant, woda, środki chemiczne i higieniczne, a także jedzenie dla dzieci.

Uchodźcy mogą korzystać z darmowych posiłków także w innych miejscach. Talony na posiłki codziennie wydaje Arcybractwo Miłosierdzia - informuje ks. Stec.

Punkty żywieniowe dla uchodźców:

Ciepłe posiłki:

Spółdzielnia Socjalna Równość, ul. Bernardyńska 3

pon. - p. 12.00-15.00, sob. 12.00-14.00



Kuchnia św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. Dietla 48

pon. - sob. w godz. 14.00- 15.00



Restauracja AGAPE - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ul. św. Siostry Faustyny 3

codziennie w godz. 10.00 - 18.00







Suchy prowiant

Arcybractwo Miłosierdzia, ul. Sienna 5

pon. - pt. 8.00-16.00, sob. - niedz. 9.00 - 15.00



Posiłki są wydawane na talony, które można otrzymać w siedzibie Arcybractwa Miłosierdzia, ul. Sienna 5:

pon. - pt. 8.00-16.00, sob. - niedz. 9.00 - 15.00.