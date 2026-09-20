Kto zostanie prezydentem Krakowa? Sondaż nie pozostawia złudzeń

RMF24

Łukasz Gibała zdecydowanym liderem przed wyborami prezydenckimi w Krakowie. Sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej na zlecenie Interii i Polsat News pokazuje, że w drugiej turze wyraźnie pokona Monikę Piątkowską.

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Interii i Polsat News, największe szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Krakowie ma Łukasz Gibała. Kandydat KWW Kraków dla Mieszkańców może liczyć na poparcie 39,17 proc. wyborców już w pierwszej turze.

Na drugim miejscu - z wynikiem 23,74 proc. - plasuje się Monika Piątkowska, kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.

Na trzecim miejscu znalazł się Michał Drewnicki z PiS, którego popiera 14,74 proc. ankietowanych. Tuż za nim uplasowały się kandydatki lewicy: Aleksandra Owca (Partia Razem) z wynikiem 9,75 proc. oraz Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica) z poparciem 5,64 proc.

Warto zaznaczyć, że aż 23,7 proc. respondentów zadeklarowało brak zdecydowania co do wyboru kandydata.

Druga tura: Gibała wygrywa z Piątkowską

Łukasz Gibała, zdj. Łukasz Gągulski / PAP

Sondaż przewiduje, że w ewentualnej drugiej turze Łukasz Gibała zdecydowanie pokona Monikę Piątkowską. Założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców może liczyć na 62,51 proc. głosów, podczas gdy jego rywalka zdobyłaby 37,49 proc.

Tyle kosztowało ich odwołanie Aleksandra Miszalskiego. Był praktycznie jeden sponsor Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, którego liderem jest Łukasz Gibała, sfinansowało blisko 95 proc. kampanii referendalnej zachęcającej do udziału w głosowaniu w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Na działania związane…

Poparcie wśród różnych grup wiekowych

Monika Piątkowska, zdj. Łukasz Gągulski / PAP

Analiza wyników pokazuje, że Gibała cieszy się największym poparciem wśród młodszych mieszkańców Krakowa. W grupie wiekowej 18-29 lat aż 73,30 proc. respondentów deklaruje oddanie na niego głosu, a wśród osób w wieku 30-39 lat poparcie sięga niemal 80 proc. Wśród wyborców w wieku 40-59 lat Gibała również prowadzi, choć różnica jest mniejsza (około 56-60 proc.).

Sytuacja zmienia się wśród najstarszych mieszkańców. W grupie 60-69 lat Monika Piątkowska zdobywa 56,53 proc. głosów, a wśród osób powyżej 70. roku życia – 54,32 proc.

Wybory w Krakowie. Łukasz Gibała ogłasza: Mamy to! Radny miejski Łukasz Gibała ogłosił w piątek w serwisie X, że miejska komisja wyborcza oficjalnie zarejestrowała jego kandydaturę w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Jego nazwisko widnieje też już w spisie kandydatów na stronie…

Poglądy polityczne a wybór kandydata

Sondaż pokazuje także ciekawe zależności między poglądami politycznymi a poparciem dla kandydatów. Wyborcy centrowi częściej wskazują Monikę Piątkowską (55,12 proc.), natomiast osoby o poglądach prawicowych w zdecydowanej większości popierają Łukasza Gibałę (88,32 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 15-17 września 2026 roku metodą CATI na reprezentatywnej próbie 750 pełnoletnich mieszkańców Krakowa, dobranej według płci i wieku na podstawie danych GUS.