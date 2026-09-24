Ksiądz potrącony w Myślenicach. Parafia prosi o modlitwy i zaprasza na msze

RMF24

W Myślenicach we wtorek 18-letni motocyklista potrącił pieszego. Okazało się, że ranny został ksiądz. Od czasu wypadku Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach apeluje o modlitwy i zaprasza na msze, również dziś.

Do potrącenia doszło na ulicy Kniaziewicza w Myślenicach około godziny 18:00 – informuje policja. Na drodze było ślisko po opadach deszczu.

Kiedy motocyklista zauważył znajdującego się na przejściu dla pieszych mężczyznę, zaczął hamować. Przez gwałtowny manewr motocykl przewrócił się razem z motocyklistą, a następnie jednoślad uderzył w pieszego. Rannego mężczyznę przewieziono do szpitala.

Poszkodowanym okazał się ksiądz Przemysław Druszcz z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach. W mediach społecznościowych przedstawiciele parafii poinformowali, że 35-letni duchowny przeszedł operację i zwrócili się do wiernych o modlitwę. Kościół informuje też o mszach w intencjach księdza, z których jedna ma się odbyć dziś o 18:00.

Jesień na drogach. Policja apeluje o zachowanie ostrożności

Policjanci z Myślenic poinformowali, że zarówno ksiądz, jak i motocyklista byli trzeźwi. Zaapelowali też do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z pogarszającą się aurą. „Opady deszczu, mokra nawierzchnia, ograniczona przyczepność oraz zmniejszona widoczność sprawiają, że droga hamowania może się wydłużyć, a wykonanie nagłego manewru może być trudniejsze” – przypominają funkcjonariusze.