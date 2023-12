Krzysztof Klęczar, dotychczasowy burmistrz Kęt i szef małopolskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, został powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko wojewody małopolskiego.

Krzysztof Klęczar (P), poseł Ireneusz Raś (L) i przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Mirosława Miśta (C) podczas konferencji prasowej nt. obywatelskiego projektu ustawy Uczciwa Polska - grudzień 2022 r. / Łukasz Gągulski / PAP

Informację o powołaniu potwierdził PAP Krzysztof Klęczar. Potwierdzam, z dniem dzisiejszym zostałem powołany - powiedział wojewoda.

Jak wyjaśnił, obecnie jest w podróży z Warszawy do Krakowa, gdzie w czwartek w godzinach popołudniowych pojawi się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Umówiliśmy się, że z gronem wąskich współpracowników pojawię się przy Basztowej (ulica przy której znajduje się siedziba MUW) - powiedział PAP nowy wojewoda.

Zaznaczył, że na razie nie będzie mówił o szczegółach planowanych działań na nowym stanowisku. Na pewno od pierwszego dnia przystąpimy do pracy - podkreślił.

Pierwsza wypowiedź do mediów

Krzysztof Klęczar, podczas spotkania z dziennikarzami, zapytany o to, czy czy długo się zastanawiał nad przyjęciem tej roli i czy było to dla niego zaskoczenie, stwierdził, że "zaskoczenie z pewnością tak", a także, iż "na pewno jest to ogromne wyzwanie". Natomiast jeżeli chodzi o to, jak długo się zastanawiałem od momentu, kiedy pojawiła się taka propozycja, to szczerze mówiąc ani minuty - zaznaczył.

Tak, jak szalenie ważnym takim ambicjonalnie było dla mnie objęcie funkcji burmistrza gminy Kęty, zwłaszcza, że ja tam w trzecim pokoleniu mieszkam, dziadek, ojciec też społecznie działali - to była dla mnie sprawa taka bardzo honorowa - mówił. Dokładnie tak samo to wygląda tu - ten awans, możliwość reprezentowania mieszkańców naszego województwa, możliwość sprawowania roli przedstawiciela rządu Rzeczypospolitej Polskiej tu, w terenie, w Małopolsce to jest dla mnie ogromny honor i zaszczyt - podkreślił.

Zapytany o pierwsze decyzje powiedział: "Ja mam zwyczaj najpierw słuchać, dopiero potem mówić". Mam zwyczaj najpierw zdobyć wiedzę, a dopiero potem podejmować decyzje. W związku z powyższym z pewnością te pierwsze kroki to będą rozmowy, to będą rozmowy z osobami, które kierują urzędem. Z panem wicewojewodą pierwszym oraz drugim, z panią dyrektor generalną, z panią dyrektor biura wojewody. Następnie w kolejnych krokach będą to spotkania z osobami, które są w tym urzędzie odpowiedzialne za jego funkcjonowanie, no i będziemy wspólnie kreować to, jak będzie to wyglądało dalej. Na pewno ważnym krokiem będzie powołanie wicewojewodów, ponieważ ja mam w zwyczaju - zawsze tak pracowałem - dzielić się pracą - wyjaśniał.

Dodał, że "nie ma jeszcze decyzji co do nazwisk wicewojewodów, natomiast z szefami regionalnymi naszych koalicjantów będziemy na ten temat niezwłocznie rozmawiać".



Jak zaznaczał, "kluczową sprawą z punktu widzenia sprawowania funkcji wojewody jest to, do czego tak naprawdę wojewoda jest powołany". Reprezentuje rząd w terenie, ale sprawuje - nie podoba mi się do końca to słowo - nadzór. Jest partnerem, łącznikiem samorządu terytorialnego z rządem. Na tym chciałbym się skupić, ponieważ mamy dużo problemów w samorządach. To są problemy finansowe, to są problemy dotyczące postępującej w ostatnich latach centralizacji - stwierdził nowy wojewoda małopolski.

Były regularne spotkania w Tarnowie, pamiętam to, byliśmy informowani, sprawy kluczowe były z nami konsultowane. Ja sobie nie przypominam, kiedy ostatnio tego typu spotkanie otwarte dla samorządowców miało miejsce. Owszem, wybierani byli zapraszani, natomiast takiego wspólnego nie było, a samorząd nie ma barw partyjnych. I o tym trzeba pamiętać, bo dziura w drodze czy nieszczelny dach w szkole nie ma partyjnych barw. To trzeba po prostu rozwiązać i załatwić. Stąd będę chciał wrócić do realnego dialogu z samorządowcami. I myślę, że ułatwi mi to, że z tego środowiska wyszedłem - podkreślał.

Pytanie o odwołanie kurator oświaty Barbary Nowak

Na pytanie o odwołanie kurator oświaty Barbary Nowak, Krzysztof Klęczar powiedział: "Szanowni Państwo, pozwólcie, że w tej kwestii poczekam, aż wypowie się pani minister Barbara Nowacka, która wypowie się w sposób definitywny, ponieważ jest to jej pion merytoryczny".

Natomiast to, że nie jest mi po drodze przede wszystkim ze sposobem funkcjonowania i traktowania ludzi oraz ideologizowania szkół w Małopolsce, jak czyni to pani kurator, nie jest mi z tym po drodze i nie jest to tajemnica - zauważył.

Kto będzie włodarzem Kęt?

Jak mówił, o osobie, która stanie na czele urzędu gminy w Kętach, "zdecyduje pan premier na wniosek wojewody".

Nie jest tajemnicą, że osobą, którą ja będę rekomendował do zajęcia tej funkcji, będzie jeden z dwóch moich zastępców, a który? To muszę jeszcze pozostawić - zaznaczył.

Nowy wojewoda o poprzedniku

Na pytanie o to, czy będzie zmieniał decyzje poprzedniego wojewody Łukasza Kmity, Krzysztof Klęczar powiedział: "kolejna rzecz, którą mam w zwyczaju - w sposób pochopny nie oceniać swoich poprzedników".

Ja znam prywatnie pana Łukasza Kmitę. Uważam, że pan Łukasz Kmita to jest mądry człowiek. Co do decyzji - wiadomo, że decyzje czasami mają charakter polityczny. Wszystkim decyzjom będziemy się przyglądać, ale nie w aspekcie personalnym. Kto je podjął, tylko w aspekcie takim, czy są to decyzje słuszne. Z pewnością jakieś korekty będą, ponieważ jednak wyborcy w ostatnich wyborach wskazali, że ten rodzaj, sposób sprawowania polityki, sprawowania władzy, jaki w ostatnich latach mieliśmy, im się nie podoba, że chcą zmian. Stąd na pewno pewne korekty będą - dodał.

Strefa czystego transportu

Czy nowy wojewoda zajmie się kwestią strefy czystego transportu w Krakowie?

Z pewnością będzie to analizowane, natomiast na chwilę obecną nie wypowiem się ani w jedną, ani w drugą stronę, ponieważ w ten sposób można się wypowiadać, kiedy człowiek zapozna się z dokumentami, do których ja w pełnym zakresie, na ten moment i na dzień dzisiejszy, dostępu nie miałem - podkreślił.

O nowym wojewodzie

Krzysztof Klęczar urodził się w 1982 r. w Oświęcimiu, jest z wykształcenia zootechnikiem (mgr inż. - Akademia Rolnicza w Krakowie) i psychologiem (mgr - Uniwersytet SWPS w Warszawie). Posiada doktorat uzyskany na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od 2014 był burmistrzem małopolskich Kęt, a wcześniej pełnił funkcję m.in. członka zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.

Klęczar jest prezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Małopolsce i członkiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

Co to oznacza dla Kęt?

Urząd Gminy Kęty poinformował w czwartek, że w związku z powołaniem Krzysztofa Klęczara na funkcję wojewody małopolskiego, automatycznie wygasa jego mandat jako burmistrza tej gminy.

"W najbliższym czasie Premier RP wyznaczy osobę, która będzie pełniła urząd Burmistrza naszej Gminy do czasu najbliższych wyborów samorządowych" - wyjaśnił UG Kęty na swojej stronie internetowej.

Jak napisano, "Krzysztofowi Janowi Klęczarowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w pełnieniu roli gospodarza całego województwa".

Krzysztof Klęczar zastąpił na stanowisku wojewody małopolskiego Łukasza Kmitę, który został wybrany do Sejmu z listy PiS.