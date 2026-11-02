Krakowianie wybrali. Poznaj zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Mieszkańcy Krakowa zdecydowali, na co przeznaczone zostaną środki z 13. edycji Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu udział wzięło ponad 49 tysięcy osób, które wybrały 195 projektów zmieniających przestrzeń miasta. Największą popularnością cieszyły się inicjatywy związane z zielenią, zdrowiem i bezpieczeństwem.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Krakowa mogli wybierać spośród 440 projektów, które przeszły pozytywną weryfikację z 821 zgłoszonych propozycji.

Ostatecznie do realizacji trafi 195 inicjatyw - 15 ogólnomiejskich oraz 180 dzielnicowych.

Najaktywniejsi okazali się mieszkańcy w wieku 36-45 lat, a najwyższą frekwencję odnotowano w Dzielnicy XIII Podgórze i Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Zieleń, zdrowie i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Wyniki głosowania jasno pokazały, że Krakowianom najbardziej zależy na zieleni i ochronie środowiska - aż 53 procent głosów wśród projektów ogólnomiejskich przypadło właśnie na tę kategorię.

Na drugim miejscu znalazły się inicjatywy dotyczące zdrowia (20 procent), a na trzecim bezpieczeństwa (13 procent). Podobne tendencje widać w projektach dzielnicowych, gdzie zieleń i środowisko zdobyły 34 procent głosów, a kolejne miejsca zajęły kultura (16 procent) oraz sport i infrastruktura sportowa (14 procent).

Największe poparcie dla defibrylatorów w tramwajach

Najwięcej głosów - ponad 19 tysięcy - zdobył projekt „NA RATUNEK! Defibrylatory AED w tramwajach”. Zakłada on umieszczenie sprzętu ratującego życie w pojazdach komunikacji miejskiej, co ma znacząco poprawić bezpieczeństwo pasażerów.

Nowe atrakcje i zielone przestrzenie

Wśród zwycięskich projektów znalazły się także propozycje związane z rekreacją i charakterystycznym wizerunkiem miasta.

Do Smoczego Szlaku dołączy nowa figurka - „SMOK ROLKARZ przy Błoniach”, która stanie w popularnym miejscu spotkań miłośników jazdy na rolkach.

Mieszkańcy poparli również projekt „Zielony Plac przed Muzeum Narodowym”, przewidujący stworzenie zielonej przestrzeni do odpoczynku i spotkań w tym miejscu.

Świąteczna Nowa Huta i integracja mieszkańców

Ciekawą propozycją jest „Świąteczna Nowa Huta: Jarmark pod Gwiazdami”, czyli bożonarodzeniowy jarmark na Placu Centralnym. Przez cztery weekendy przed świętami mieszkańcy będą mogli korzystać z lokalnych przekąsek, wspólnego kolędowania i warsztatów dla dzieci. Inicjatywa ma integrować lokalną społeczność i zachęcać do wspólnego spędzania czasu.

Zakończenie głosowania to początek najważniejszego etapu – realizacji zwycięskich projektów. Przed miastem stoi teraz zadanie przełożenia decyzji mieszkańców na konkretne działania.

Wszystkie zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na oficjalnej stronie miasta.