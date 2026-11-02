Krakowianie wybrali. Poznaj zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Krakowa mogli wybierać spośród 440 projektów, które przeszły pozytywną weryfikację z 821 zgłoszonych propozycji.
Ostatecznie do realizacji trafi 195 inicjatyw - 15 ogólnomiejskich oraz 180 dzielnicowych.
Najaktywniejsi okazali się mieszkańcy w wieku 36-45 lat, a najwyższą frekwencję odnotowano w Dzielnicy XIII Podgórze i Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.
Zieleń, zdrowie i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Wyniki głosowania jasno pokazały, że Krakowianom najbardziej zależy na zieleni i ochronie środowiska - aż 53 procent głosów wśród projektów ogólnomiejskich przypadło właśnie na tę kategorię.
Na drugim miejscu znalazły się inicjatywy dotyczące zdrowia (20 procent), a na trzecim bezpieczeństwa (13 procent). Podobne tendencje widać w projektach dzielnicowych, gdzie zieleń i środowisko zdobyły 34 procent głosów, a kolejne miejsca zajęły kultura (16 procent) oraz sport i infrastruktura sportowa (14 procent).
Największe poparcie dla defibrylatorów w tramwajach
Najwięcej głosów - ponad 19 tysięcy - zdobył projekt „NA RATUNEK! Defibrylatory AED w tramwajach”. Zakłada on umieszczenie sprzętu ratującego życie w pojazdach komunikacji miejskiej, co ma znacząco poprawić bezpieczeństwo pasażerów.
Nowe atrakcje i zielone przestrzenie
Wśród zwycięskich projektów znalazły się także propozycje związane z rekreacją i charakterystycznym wizerunkiem miasta.
Do Smoczego Szlaku dołączy nowa figurka - „SMOK ROLKARZ przy Błoniach”, która stanie w popularnym miejscu spotkań miłośników jazdy na rolkach.
Mieszkańcy poparli również projekt „Zielony Plac przed Muzeum Narodowym”, przewidujący stworzenie zielonej przestrzeni do odpoczynku i spotkań w tym miejscu.
Świąteczna Nowa Huta i integracja mieszkańców
Ciekawą propozycją jest „Świąteczna Nowa Huta: Jarmark pod Gwiazdami”, czyli bożonarodzeniowy jarmark na Placu Centralnym. Przez cztery weekendy przed świętami mieszkańcy będą mogli korzystać z lokalnych przekąsek, wspólnego kolędowania i warsztatów dla dzieci. Inicjatywa ma integrować lokalną społeczność i zachęcać do wspólnego spędzania czasu.
Zakończenie głosowania to początek najważniejszego etapu – realizacji zwycięskich projektów. Przed miastem stoi teraz zadanie przełożenia decyzji mieszkańców na konkretne działania.
Wszystkie zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na oficjalnej stronie miasta.