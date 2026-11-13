Kraków: Zarzuty za strzały w kierunku policji. Nowe informacje ws. 39-latka

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39-letni mężczyzna, który w czwartek strzelał z broni gazowej w kierunku policjantów w Krakowie, usłyszał zarzuty. Zatrzymany będzie odpowiadał w warunkach recydywy, bo wcześniej był już karany m.in. za zabójstwo.

Policja w pobliżu ul. Bieżanowskiej w Krakowie, gdzie w czwartek padły strzały (fot. Art Service)

Policja w pobliżu ul. Bieżanowskiej w Krakowie, gdzie w czwartek padły strzały (fot. Art Service) / PAP

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Tomasz Waszczuk poinformował, że mężczyzna, który w czwartek strzelał w kierunku policjantów z broni gazowej, w piątek usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, usiłowania zmuszenia do określonego zachowania i posiadania narkotyków.

Prokurator dodał, że podejrzany był już wcześniej karany m.in. za zabójstwo, za które odbył wieloletni wyrok. Za swoje czyny będzie odpowiadał więc w warunkach recydywy.

Prokuratura zawnioskowała do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Wiadomo, że ma 39 lat, jest mieszkańcem Krakowa.

Strzelił trzy razy, miał przy sobie narkotyki

Z ustaleń śledczych wynika, że w czwartek po godz. 13 policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie przemieszczającym się z przedmiotem przypominającym broń w rejonie ulic Wielickiej i Bieżanowskiej.

Interwencję podjął patrol, który zlokalizował idącego ulicą 39-latka. Na widok funkcjonariuszy mężczyzna trzy razy strzelił z broni gazowej, na której posiadanie nie jest potrzebne pozwolenie.

W odpowiedzi funkcjonariusze oddali dwa strzały ostrzegawcze i zaczęli pościg. Mężczyzna odrzucił broń, po czym został obezwładniony i zatrzymany. Znaleziono przy nim również mefedron.

Wcześniej 39-latek miał pokazywać broń osobie postronnej, aby zmusić ją do podwiezienia we wskazane miejsce - poinformował prok. Tomasz Waszczuk.