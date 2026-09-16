Kraków z unijnym wsparciem na nową linię tramwajową. Azory wreszcie się doczekają

Mieszkańcy Azorów w końcu doczekają się tramwaju? Wszystko wskazuje na to, że tak.
Krakowski magistrat poinformował dzisiaj, że projekt budowy linii tramwajowej na odcinku Krowodrza Górka – Azory został zatwierdzony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Całkowita wartość inwestycji to około 250 mln zł, z czego ponad 172 mln zł pokryją środki unijne.
Pozyskanie unijnego dofinansowania to milowy krok w przygotowaniu jednej z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w północno-zachodniej części Krakowa – podkreślają władze miasta.
Planowana linia tramwajowa będzie miała około 2,3 km długości. Dwutorowa trasa połączy istniejącą pętlę „Krowodrza Górka P+R” z nową pętlą, która powstanie w rejonie skrzyżowania ulic Weissa i Jaremy na osiedlu Azory.
W ramach inwestycji przewidziano także budowę trójkąta torowego w okolicy ulic Opolskiej i Weissa oraz odcinka torowiska w kierunku północnym – w stronę linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Kraków Batowice.
Projekt obejmuje nie tylko torowiska, ale również nowe chodniki, drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. W rejonie ulicy Opolskiej powstanie parking przesiadkowy na około 205 samochodów, z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami i infrastrukturą dla rowerów.
Kiedy pojedziemy nową linią?
Obecnie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadzi działania zmierzające do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Równolegle trwają przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych.
Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest jeszcze w tym roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, około połowy 2027 roku zostanie podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczną się prace budowlane.