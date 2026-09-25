Kraków wybiera prezydenta. Specjalny wieczór wyborczy RMF FM i Radia RMF24

RMF24

W niedzielę, 27 września, redakcje RMF FM i Radia RMF24 zapraszają na specjalny Krakowski Wieczór Wyborczy. Reporterzy pojawią się w sztabach najważniejszych kandydatów, a w specjalnym studiu wyniki pierwszej tury skomentują krakowscy politycy, eksperci, aktywiści, przedstawiciele biznesu i świata kultury. Relację będzie można śledzić również na kanale RMF24 na YouTube. Wieczór wyborczy powstaje we współpracy z Polsat News.

Specjalny program w RMF FM rozpocznie się o godz. 20:00. Poprowadzi go Paweł Jawor, a gospodarzem Faktów RMF FM podczas wyborczego wieczoru będzie Tomasz Staniszewski. Reporterzy stacji będą w sztabach najważniejszych kandydatów, skąd na bieżąco przekażą pierwsze reakcje i komentarze.

O godz. 20:45 rozpocznie się wieczór wyborczy Radia RMF24, transmitowany również na kanale RMF24 na YouTube. Program poprowadzi Piotr Salak, a w studiu dołączą do niego politycy, m.in. Aleksandra Kot, Ireneusz Raś i Łukasz Kmita, a także eksperci, aktywiści, przedstawiciele biznesu i świata kultury w tym Rafał Sonik i aktor Mateusz Janicki. Wspólnie będą na gorąco komentować wyniki pierwszej tury i rozmawiać o ich znaczeniu dla miasta. W

W czasie wieczoru wyborczego oddamy także głos mieszkańcom Krakowa. Ich opinie i komentarze będą ważnym elementem programu, pozwalając na szerokie spojrzenie na przebieg wyborów i nastroje społeczne.

Wieczór wyborczy powstaje we współpracy z Polsat News. Dziennikarze obu redakcji przygotują wspólne relacje ze sztabów kandydatów oraz rozmowy, które pojawią się w RMF FM, Radiu RMF24 i Polsat News.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa – najważniejsze informacje

W niedzielę, 27 września, mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Przedterminowe wybory zostały ogłoszone po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum. Do walki o fotel prezydenta stanie siedmioro kandydatów, po tym jak Jan Hoffman zrezygnował ze startu.

Pierwsza tura wyborów odbędzie się 27 września. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. Głosowanie przeprowadzone zostanie w 454 obwodach, z czego 412 to obwody stałe, a 42 to obwody dodatkowe, m.in. w szpitalach i aresztach. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 procent głosów, druga tura odbędzie się 11 października.

Kto może głosować?

Prawo do głosowania mają osoby stale zamieszkujące w Krakowie. W tych wyborach nie ma możliwości jednorazowej zmiany miejsca głosowania ani pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby wziąć udział w wyborach, należy mieć zaktualizowany stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców. Osoby, które nie dopełniły formalności, powinny złożyć wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Wydziale Spraw Administracyjnych.

Wyborca może poprzeć jednego kandydata, stawiając znak X w kratce przy jego nazwisku. Tylko taki głos będzie uznany za ważny.