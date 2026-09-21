Kraków wybiera prezydenta. Kandydaci ujawnili majątek: Ile mają oszczędności, nieruchomości i akcji?

RMF24

W niedzielę 27 września mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Przedterminowe wybory są następstwem majowego referendum, w którym Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu. Sprawdzamy, co wynika z oświadczeń majątkowych Moniki Piątkowskiej, Łukasza Gibały, Darii Gosek-Popiołek, Michała Drewnickiego i Aleksandry Owcy. Pozostali kandydaci swojego majątku nie ujawnili.

Kraków wybiera prezydenta

Głosowanie odbędzie się 27 września w godzinach 7:00–21:00. W wyborach startuje ośmioro zarejestrowanych kandydatów: Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Łukasz Gibała, Michał Klimek, Daria Gosek-Popiołek i Sławomir Pietrzyk.

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące majątku kandydatów na prezydenta Krakowa, którzy ujawnili swoje majątki.

Monika Piątkowska. Oszczędności, akcje, nieruchomości i złote monety

Monika Piątkowska deklaruje 290 tys. zł oszczędności, około 2,5 tys. euro i 2 tys. dolarów. Posiada również inwestycje: w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie zainwestowała około 26 tys. zł, a około 22 tys. zł ulokowała w funduszu inwestycyjnym.

W jej portfelu znalazły się m.in.:

1 akcja Boryszewa,

7 akcji Dino,

18 akcji ING Banku Śląskiego,

1000 akcji PGE,

34 akcje Unimotu.

W oświadczeniu wskazała, że w 2025 roku nie uzyskała dochodów z tych inwestycji.

Dom i inne nieruchomości Moniki Piątkowskiej

Piątkowska jest właścicielką domu o powierzchni 149 mkw., położonego na działce o powierzchni 313 mkw. Wartość nieruchomości oszacowała na 1,6 mln zł.

W oświadczeniu wykazała również:

grunty orne – wartość: 150 tys. zł ,

działkę budowlaną – 600 tys. zł ,

udział w nieruchomości znajdującej się na dwóch działkach – 615 tys. zł.

Wśród ruchomości o wartości przekraczającej 10 tys. zł znalazły się także samochody oraz złoto. Kandydatka posiada 28 jednouncjowych złotych monet bulionowych, a także:

Peugeota 3008 z 2019 roku,

Volkswagena Golfa z 2019 roku,

Mini One z 2009 roku.

Ile zarobiła Monika Piątkowska?

Z oświadczenia majątkowego wynika, że w 2025 roku Piątkowska uzyskała:

391,3 tys. zł wynagrodzenia z Izby Zbożowo-Paszowej,

116 tys. zł z Kancelarii Senatu,

8736 zł z Kancelarii Senatu z tytułu działalności wykonywanej osobiście związanej z pełnieniem obowiązków obywatelskich lub społecznych,

8641 zł zasiłku chorobowego z ZUS.

Łącznie daje to około 524,7 tys. zł wykazanych dochodów.

Monika Piątkowska od 26 marca 2025 roku jest senatorką XI kadencji. Wcześniej była m.in. dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa oraz kierowała Izbą Zbożowo-Paszową. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zarządzania i marketingu.

Łukasz Gibała. Ponad 1,4 mln zł w papierach wartościowych i mieszkanie warte 3,8 mln zł

Z oświadczenia majątkowego Łukasza Gibały za 2025 rok wynika, że znaczną część jego majątku stanowią inwestycje i nieruchomości. Radny zadeklarował około 150 tys. zł oszczędności w polskiej walucie, około 4 tys. dolarów oraz około 4 tys. euro.

Znacznie większą część jego majątku stanowią inwestycje. W oświadczeniu majątkowym Gibała wykazał papiery wartościowe o łącznej wartości przekraczającej 1,4 mln zł. Dodatkowo posiada 900 akcji amerykańskiej spółki Upstart, których wartość w oświadczeniu określono na 43,73 dolara za akcję.

Nieruchomości Łukasza Gibały

Największym składnikiem majątku nieruchomego jest mieszkanie o powierzchni 225 mkw., którego wartość Gibała oszacował na około 3,8 mln zł.

Oświadczenie obejmuje również:

1/6 udziału w domu o powierzchni 140 mkw. ,

trzy miejsca parkingowe o łącznej wartości około 150 tys. zł ,

działki o łącznej wartości około 100 tys. zł.

Mieszkanie zostało sfinansowane kredytem hipotecznym. Pierwotna kwota kredytu wynosiła 2 mln zł, natomiast do spłaty pozostawało około 1,6 mln zł.

Z czego żył Łukasz Gibała w 2025 roku?

W oświadczeniu za 2025 rok Gibała nie wykazał dochodów z działalności gospodarczej ani zasiadania w zarządach spółek. Jego wskazanym dochodem była dieta radnego miejskiego w wysokości około 47,3 tys. zł.

To wyraźnie mniej niż w poprzednich latach. W 2023 roku, gdy był członkiem zarządu spółki Ductor, wykazał około 600 tys. zł dochodu.

Ductor i wcześniejsze zobowiązania

Finanse Gibały były również przedmiotem publicznej dyskusji podczas kampanii samorządowej w 2024 roku. Spółka Ductor, której był wówczas udziałowcem, miała ponad 200 mln zł zobowiązań wobec firm należących do jego ojca – informowały wówczas media. Gibała tłumaczył, że były to pożyczki przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa. W 2024 roku zobowiązanie zostało rozliczone poprzez przekazanie ojcu udziałów w spółce.

Łukasz Gibała jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2007 roku uzyskał stopień doktora filozofii.

Daria Gosek-Popiołek. Mieszkanie i oszczędności

Daria Gosek-Popiołek w oświadczeniu majątkowym za 2025 rok wykazała majątek w wysokości 257 307,13 zł netto. Posiada środki pieniężna w wysokości 5261,03 zł oraz mieszkanie o powierzchni 70 mkw., którego wartość w dniu zakupu została określona na 390 tys. zł. Obecnie szacowana wartość to 100 tys. zł. Polityczka Lewicy ma do spłaty kredyt hipoteczny w wysokości ok. 137 953,90 zł.

Ile zarobiła Daria Gosek-Popiołek?

Według oświadczenia majątkowego w 2025 roku otrzymała:

196 488,84 zł uposażenia poselskiego,

47 832,74 zł diety parlamentarnej.

Łącznie jest to 244 321,58 zł. W prostym przeliczeniu na 12 miesięcy daje to około 20,4 tys. zł miesięcznie.

W oświadczeniu wykazano kredyt hipoteczny zaciągnięty w Banku Millennium. Jego pierwotna wartość wynosiła 150 tys. zł, natomiast pozostała do spłaty kwota to 137 953,90 zł. Daria Gosek-Popiołek jest absolwentką teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Michał Drewnicki. Mieszkanie warte 1,22 mln zł i akcje

Z oświadczenia majątkowego Michała Drewnickiego wynika, że posiada mieszkanie o powierzchni 97 mkw., którego wartość określił na 1,22 mln zł.

Drewnicki nie wykazał oszczędności w złotówkach ani w walutach obcych. Posiada natomiast akcje o łącznej wartości 675,09 dolarów oraz kryptowaluty o wartości około 500 zł.

W oświadczeniu majątkowym radny wykazał akcje kilku amerykańskich spółek. Są to:

Antero Resources Corp. – 0,20 akcji o wartości 6,89 dol.,

Broadcom – 0,25 akcji o wartości 86,53 dol.,

Marvell Technology Group – 0,77 akcji o wartości 65,47 dol.,

Micron Technology – 0,3235 akcji o wartości 92,38 dol.,

NVIDIA – 0,44 akcji o wartości 82,09 dol.,

Palantir Technologies – 0,58 akcji o wartości 103,05 dol.,

Royal Gold – 0,71 akcji o wartości 157,74 dol.,

Vertiv Holdings – 0,50 akcji o wartości 80,94 dol.

Z tego tytułu w 2025 roku nie wykazał dochodu.

W oświadczeniu znalazła się również informacja o udziałach należących do jego żony: 24 udziały w Parental AI oraz 8 udziałów w Parenting Technologies. Z tego tytułu Drewnicki nie wykazał dochodu.

Ile zarobił Michał Drewnicki?

Michał Drewnicki prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. W 2025 roku działalność przyniosła mu 92,4 tys. zł przychodu oraz 77 190,63 zł dochodu.

Dodatkowo otrzymał 53 897,35 zł przychodu z tytułu diety radnego Miasta Krakowa. W oświadczeniu wskazano, że 17 521,57 zł tej kwoty stanowiło przychód do opodatkowania, a uznany dochód wyniósł 14 017,24 zł.

Zasiadając w radzie programowej TVP3 Kraków, uzyskał 338 zł przychodu.

Wśród ruchomości o wartości przekraczającej 10 tys. zł Drewnicki wymienił Forda Mondeo 2.0 TDCi MK5 z 2015 roku, biblioteczkę domową, której wartość oszacował na 27 tys. zł, oraz kamerę Panasonic Lumix S1H z obiektywem (18 tys. zł).

Kredyt na mieszkanie i pożyczka od rodziny

Drewnicki wykazał dwa zobowiązania przekraczające 10 tys. zł. Pierwszym jest kredyt na mieszkanie w mBanku w wysokości 440 tys. zł, drugim - pożyczka od rodziny na zakup mieszkania w wysokości 110 tys. zł. Łączna wartość wskazanych w oświadczeniu zobowiązań wynosi więc 550 tys. zł.

Łukasz Drewnicki jest absolwentem ochrony środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Aleksandra Owca. Niewielkie oszczędności, udziały w spółce i stara Lancia

Aleksandra Owca w oświadczeniu majątkowym wykazała 4066,03 zł oszczędności. Nie posiadała środków w walutach obcych ani nieruchomości – w rubrykach dotyczących domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego i innych nieruchomości wpisała „nie dotyczy”.

Kandydatka posiada 45 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 100 zł każdy, czyli łącznie 4500 zł. W 2025 roku nie przyniosły jej one żadnego dochodu.

Owca prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą – Kancelarię Radcowską – zajmującą się doradztwem prawnym. W momencie składania oświadczenia działalność była jednak zawieszona, a wykazany z tego tytułu przychód i dochód wyniósł 0 zł.

W 2025 roku Aleksandra Owca uzyskała 54 203,33 zł z tytułu diety radnej Miasta Krakowa oraz 15 582,48 zł z umowy o pracę. Łącznie daje to 69 785,81 zł dochodu wskazanego w tej części oświadczenia.

Wśród składników majątku ruchomego o wartości przekraczającej 10 tys. zł wymieniła Lancię Ypsilon z 2011 roku, wycenioną na 14 096 zł brutto. Nie wykazała natomiast żadnych zobowiązań finansowych przekraczających 10 tys. zł.

W oświadczeniu Owca zaznaczyła, że wykazane oszczędności, dochody z umowy o pracę i samochód należą do jej majątku odrębnego; w dokumencie wskazano brak małżeńskiej wspólności majątkowej.

Aleksandra Owca jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i zdała egzamin radcowski. Prowadziła również własną kancelarię radcowską.