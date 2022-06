To jedyna taka impreza w Polsce, której tematem przewodnim 4 i 5 czerwca będą smoki miast, katedr, zamków i pałaców polskich. 21. edycja Wielkiej Parady Smoków organizuje Teatr Groteska.

Smok Wawelski kończy 50 lat / Shutterstock

Te wydarzenia, organizowane od ponad dwudziestu lat, w tym roku mają także dodatkowe urodzinowe, znaczenie, ponieważ przypada właśnie 50. jubileusz ustawienia rzeźby smoka Wawelskiego w Krakowie.

Ma już 50 lat - rzeźba smoka zaprojektowana przez Bronisława Chromego została postawiona u stóp Wzgórza Wawelskiego, zaraz obok wejścia do legendarnej smoczej jamy w 1972 roku. Kraków na ten właśnie jubileusz 50-lecia przygotował wiele atrakcji, a imprezy z nim związane potrwają do połowy sierpnia. Rozpocznie się już w sobotę 4 czerwca od plenerowego widowiska przygotowanego jak co roku przez Teatr Groteska.

Weekendowy Smoczy Piknik Rodzinny

Na bulwarach przy Smoczej Jamie na odwiedzających czekać będą przeróżne smocze gry i zabawy, wielki turniej łuczniczy oraz liczne konkursy i atrakcje w namiotach partnerów pikniku. Organizatorzy zapraszają w sobotę, 4 czerwca, w godz. 10:00 do 20:00 oraz w niedzielę, 5 czerwca, w godz. 10:00 do 19:00.

Wielkie sobotnie Widowisko Plenerowe

O godzinie 22:00 w zakolu Wisły pod Wawelem rozpocznie się zapierające dech w piersiach Wielkie Widowisko Plenerowe, z wykorzystaniem efektów pirotechnicznych, zaskakującej oprawy świetlnej i laserowej oraz gigantycznych kurtyn wodnych, a także pięknej muzyki. Największą atrakcją będą ogromne latające smoki, animowane na barkach i statkach przez aktorów Teatru Groteska. Napełniane helem wielkogabarytowe figury smoków mają do 25 metrów długości i kilkanaście metrów wysokości.

Niedzielna Wielka Parada Smoków

Tradycyjna Wielka Parada Smoków wyruszy w niedzielę o godz. 12:00 z Plant u wylotu ul. Grodzkiej. Ponad 30 smoków animowanych przez setki dzieci przejdzie ul. Grodzką na Rynek Główny i na scenie powalczy o tytuł najpiękniejszego. Inspiracją dla budowniczych tegorocznych smoków jest dawna polska architektura.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z wielkim smoczym piknikiem i widowiskiem plenerowym w zakolu Wisły zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu linii nr 1, 9, 13, 22, 52, 62 i 164.