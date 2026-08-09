Kraków w światowej czołówce prestiżowego rankingu. Pokonał Paryż i Kopenhagę

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Polskie miasto oficjalnie uznane za jedno z najlepszych na świecie dla pieszych. W badaniu portalu „Time Out” Kraków wyprzedził globalne metropolie, trafiając do elitarnej pierwszej dziesiątki zestawienia. Wyłączone z ruchu kołowego Stare Miasto oraz klimatyczny Kazimierz zachwyciły międzynarodowych ekspertów i turystów. Sprawdź, kto wygrał ranking i które miejsca na ziemi to prawdziwy raj dla spacerowiczów.

Głos oddano mieszkańcom. Jak powstał ranking „Time Out”?

W badaniu przeprowadzonym przez Time Out udział wzięło aż 24 tysiące mieszkańców różnych miast na świecie. Uczestnicy oceniali nie tylko ofertę gastronomiczną czy życie nocne, ale przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo pieszych w przestrzeni miejskiej. Wyniki tego plebiscytu pokazują, że coraz więcej miast stawia na rozwiązania przyjazne spacerowiczom, doceniając zarówno ich potrzeby, jak i wpływ na lokalną turystykę.

Seul najwygodniejszym miastem dla spacerowiczów

Na szczycie rankingu znalazł się Seul. Stolica Korei Południowej została najwyżej oceniona przez swoich mieszkańców – aż 93 na 100 osób uznało, że to idealne miejsce do pieszych wędrówek. Miasto zachwyca nie tylko nowoczesną infrastrukturą, ale także bezpieczeństwem, zarówno w dzień, jak i w nocy. Seul łączy w sobie innowacyjność z dbałością o wygodę i komfort spacerowiczów.

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Edynburg i Nowy Jork w ścisłej czołówce zestawienia

Drugie miejsce przypadło Edynburgowi – miastu, które mimo pagórkowatego terenu i brukowanych uliczek, zdobyło aż 93 proc. pozytywnych opinii. Tamtejsze atrakcje turystyczne są dostępne w zasięgu krótkiego, 15-minutowego spaceru, co czyni Edynburg wyjątkowo przyjaznym dla turystów i mieszkańców.

Na trzeciej pozycji uplasował się Nowy Jork z wynikiem 91 proc. Położony na słynnym Manhattanie, mimo tłoku i miejskiego zgiełku, dzięki uporządkowanemu układowi ulic umożliwia łatwe i intuicyjne poruszanie się na piechotę, nawet osobom odwiedzającym miasto po raz pierwszy.

Kraków spacerową stolicą Polski. Imponujący wynik w rankingu

W pierwszej dziesiątce znalazło się także miejsce dla Krakowa, który uzyskał imponujący wynik 81 proc. pozytywnych głosów. Doceniono szczególnie unikalny charakter krakowskiego Starego Miasta oraz sąsiadującego z nim Kazimierza – dawnej dzielnicy żydowskiej. Oba te obszary są niemal w całości wyłączone z ruchu kołowego, co sprzyja pieszym i pozwala w pełni cieszyć się atmosferą miasta.

Jak podkreślono w rankingu:

„Zwiedzanie tak klimatycznego miasta jak Kraków z okien autobusu czy tramwaju to żadna frajda. Na szczęście, krakowskie Stare Miasto oraz sąsiadujący z nim Kazimierz (dzielnica żydowska) - dwa punkty obowiązkowe na liście każdego turysty - są niemal w całości wyłączone z ruchu kołowego. Dlaczego? Głównie po to, by chronić ten obszar przed zniszczeniami (w końcu uliczki są tu wąskie i wyłożone brukiem). Brak samochodów sprawił również, że turystyka w tej okolicy mogła rozkwitnąć. Co więcej, auta nie psują idealnych kadrów”.

Które europejskie miasta warto zwiedzać na piechotę?

Ten zamek przejdzie duże zmiany. Turyści wrócą dopiero w przyszłym roku Tylko do końca tygodnia można zwiedzać zamek w Czchowie w woj. małopolskim. Po weekendzie zostanie on zamknięty w związku z remontem baszty zamkowej oraz jej nadbudową o 6 metrów. Turyści do zamku będą mogli wrócić dopiero w przyszłym roku.

Tuż za podium znalazły się takie miasta jak Kopenhaga, Oslo, Sztokholm, Paryż, Singapur i Helsinki. Wszystkie te metropolie stawiają na rozwiązania, które ułatwiają poruszanie się na piechotę, promują zdrowy tryb życia i dbają o estetykę miejskiej przestrzeni.