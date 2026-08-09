Kraków w światowej czołówce prestiżowego rankingu. Pokonał Paryż i Kopenhagę

Głos oddano mieszkańcom. Jak powstał ranking „Time Out”?
W badaniu przeprowadzonym przez Time Out udział wzięło aż 24 tysiące mieszkańców różnych miast na świecie. Uczestnicy oceniali nie tylko ofertę gastronomiczną czy życie nocne, ale przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo pieszych w przestrzeni miejskiej. Wyniki tego plebiscytu pokazują, że coraz więcej miast stawia na rozwiązania przyjazne spacerowiczom, doceniając zarówno ich potrzeby, jak i wpływ na lokalną turystykę.
Seul najwygodniejszym miastem dla spacerowiczów
Na szczycie rankingu znalazł się Seul. Stolica Korei Południowej została najwyżej oceniona przez swoich mieszkańców – aż 93 na 100 osób uznało, że to idealne miejsce do pieszych wędrówek. Miasto zachwyca nie tylko nowoczesną infrastrukturą, ale także bezpieczeństwem, zarówno w dzień, jak i w nocy. Seul łączy w sobie innowacyjność z dbałością o wygodę i komfort spacerowiczów.
Edynburg i Nowy Jork w ścisłej czołówce zestawienia
Drugie miejsce przypadło Edynburgowi – miastu, które mimo pagórkowatego terenu i brukowanych uliczek, zdobyło aż 93 proc. pozytywnych opinii. Tamtejsze atrakcje turystyczne są dostępne w zasięgu krótkiego, 15-minutowego spaceru, co czyni Edynburg wyjątkowo przyjaznym dla turystów i mieszkańców.
Na trzeciej pozycji uplasował się Nowy Jork z wynikiem 91 proc. Położony na słynnym Manhattanie, mimo tłoku i miejskiego zgiełku, dzięki uporządkowanemu układowi ulic umożliwia łatwe i intuicyjne poruszanie się na piechotę, nawet osobom odwiedzającym miasto po raz pierwszy.
Kraków spacerową stolicą Polski. Imponujący wynik w rankingu
W pierwszej dziesiątce znalazło się także miejsce dla Krakowa, który uzyskał imponujący wynik 81 proc. pozytywnych głosów. Doceniono szczególnie unikalny charakter krakowskiego Starego Miasta oraz sąsiadującego z nim Kazimierza – dawnej dzielnicy żydowskiej. Oba te obszary są niemal w całości wyłączone z ruchu kołowego, co sprzyja pieszym i pozwala w pełni cieszyć się atmosferą miasta.
Jak podkreślono w rankingu:
„Zwiedzanie tak klimatycznego miasta jak Kraków z okien autobusu czy tramwaju to żadna frajda. Na szczęście, krakowskie Stare Miasto oraz sąsiadujący z nim Kazimierz (dzielnica żydowska) - dwa punkty obowiązkowe na liście każdego turysty - są niemal w całości wyłączone z ruchu kołowego. Dlaczego? Głównie po to, by chronić ten obszar przed zniszczeniami (w końcu uliczki są tu wąskie i wyłożone brukiem). Brak samochodów sprawił również, że turystyka w tej okolicy mogła rozkwitnąć. Co więcej, auta nie psują idealnych kadrów”.
Które europejskie miasta warto zwiedzać na piechotę?
Tuż za podium znalazły się takie miasta jak Kopenhaga, Oslo, Sztokholm, Paryż, Singapur i Helsinki. Wszystkie te metropolie stawiają na rozwiązania, które ułatwiają poruszanie się na piechotę, promują zdrowy tryb życia i dbają o estetykę miejskiej przestrzeni.