Kraków w czołówce najzdrowszych miast w Polsce. Dwa wyróżnienia w prestiżowym rankingu

RMF24

Kraków po raz kolejny udowodnił, że należy do grona miast najbardziej dbających o zdrowie i jakość życia mieszkańców. W jubileuszowej edycji Indeksu Zdrowych Miast 2026 stolica Małopolski zdobyła dwa wyróżnienia.

W tegorocznej, jubileuszowej edycji Gmina Miejska Kraków otrzymała wyróżnienia w dwóch kategoriach: edukacja oraz ludność i pokolenia. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się dzisiaj w Warszawie, podczas gali towarzyszącej Kongresowi Zdrowych Miast.

Sukces nie tylko w ochronie zdrowia

Kraków od lat utrzymuje wysoką pozycję w Indeksie Zdrowych Miast, który analizuje warunki życia w polskich miastach w ośmiu kluczowych obszarach.

Ocenie podlegają m.in. zdrowie, sytuacja ludnościowa, edukacja, usługi społeczne, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura i przestrzeń. Jak podkreślają organizatorzy rankingu, „działania podejmowane na rzecz mieszkańców obejmują znacznie więcej niż samą ochronę zdrowia”.

Edukacja i wsparcie dla mieszkańców w każdym wieku

Tegoroczne wyróżnienia są dowodem na to, że Kraków skutecznie inwestuje w rozwój mieszkańców i tworzy dogodne warunki do nauki.

Szczególnie istotny jest wynik w obszarze edukacji, który pokazuje, że inwestowanie w rozwój mieszkańców i tworzenie dobrych warunków do nauki jest jednym z ważnych elementów polityki miejskiej – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Równie ważne jest wyróżnienie w kategorii ludność i pokolenia, które odnosi się do procesów demograficznych i jakości życia na różnych etapach życia mieszkańców.

Indeks Zdrowych Miast powstaje we współpracy ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Grupy LUX MED.

Celem rankingu jest pokazanie, w jakim stopniu miasta tworzą warunki sprzyjające zdrowiu, dobrostanowi i wysokiej jakości życia mieszkańców.