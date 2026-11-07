Kraków uruchamia pomoc kryzysową po strzelaninie. Tu otrzymasz wsparcie psychologiczne

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Krakowski magistrat poinformował, że w niedzielę, 8 listopada, dla wszystkich osób potrzebujących natychmiastowego wsparcia, rozmowy i konsultacji psychologicznej w związku z sobotnią strzelaniną na Rynku Głównym otwarte będą stacjonarnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 (Os. Kalinowe 18, tel. 12 644 18 85), a także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 (ul. Chmielowskiego 1, tel. 12 430 50 52). Działa również Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Można skorzystać także skorzystać z telefonu: 12 421 92 82.

Strzelanina w Krakowie. Byłeś świadkiem lub ktoś z Twoich bliskich ucierpiał? Tu uzyskasz wsparcie

Przez cały czas w Krakowie - po tragicznych wydarzeniach, do których doszło ok. godz. 15 na i w okolicach Rynku Głównego - działa Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Mieszkańcy potrzebujący wsparcia mogą taże dzwonić pod numer: 12 421 92 82. Z kolei w niedzielę, 8 listopada, stacjonarnie będzie można uzyskać pomoc psychologiczną:

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 na Os. Kalinowym 18, tel. 12 644 18 85,

na Os. Kalinowym 18, tel. 12 644 18 85, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przy ul. Chmielowskiego 1, tel. 12 430 50 52.

W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego można również skorzystać z bezpłatnych linii wsparcia:

800 70 22 22 – telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

800 108 108 - telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie Fundacji Nagle Sami,

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,

116 123 - Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny,

800 199 990 - telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,

112 – telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Urodził się w 2002 roku, miał na sobie ubranie taktyczne. Co do tej pory wiadomo o napastniku i o tragedii?

Strzelec to 24-letni Polak, mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Około godz. 15 wjechał na Rynek Główny od strony ul. Sławkowskiej. Miał na sobie strój taktyczny i kamizelkę kuloodporną. Strzelał do przypadkowych osób z broni bojowej - karabinka AR-15, a w bagażniku miał inne sztuki broni oraz mnóstwo amunicji. Miał pozwolenie na broń do użytku sportowego.

Zabił 6 osób. To 4 kobiety i 2 mężczyzn. 15 osób jest rannych, w tym policjanci; jeden z mundurowych jest w stanie ciężkim. 24-latek został postrzelony przez policjantów, ale mimo to nadal oddawał strzały; trafił do szpitala. Nie był wcześniej notowany, nie był karany. Minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że mężczyzna nie jest żołnierzem, nie należał do Wojska Polskiego, nigdy nie mial nic wspólnego z wojskiem.



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W Krakowie odwołane są koncerty i spektakle - ogłosił to m.in. Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Cricoteka, Kino Kijów, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego. Kondolencje dla Krakowa płyną z całego świata, także od polskich polityków i samorządowców, a wiele miast w Polsce, m.in. Wrocław i Warszawa, wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa.