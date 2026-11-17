RMF24

Władze Krakowa postanowiły uhonorować osoby, które wykazały się niezwykłą odwagą i poświęceniem podczas tragicznych wydarzeń z 7 listopada. Podczas środowej sesji rady miasta specjalne odznaczenia trafią do medyków i policjantów, którzy ratowali życie poszkodowanym w zamachu na Rynku Głównym.

Podczas środowej sesji rady miasta Krakowa wręczone zostaną prestiżowe odznaki Honoris Gratia dla medyków, którzy nieśli pomoc ofiarom zamachu na Rynku Głównym. Wśród wyróżnionych znajdą się m.in. prof. Michał Pędziwiatr oraz dr Mateusz Wierdak.

Lekarze na pierwszej linii

Prof. Michał Pędziwiatr i dr Mateusz Wierdak byli w centrum miasta, gdy doszło do tragedii. Jak relacjonowali dzień po zamachu, nie wahali się ani chwili, by udzielić pomocy poszkodowanym.

Cichymi bohaterami są wszyscy medycy, którzy po zamachu stawili się do pracy na dodatkowe dyżury – podkreślali lekarze podczas konferencji prasowej. Wspólnie z policjantami i przechodniami organizowali pierwszą pomoc, korzystając z apteczek policyjnych i koordynując działania ratunkowe na miejscu zdarzenia.

Gołymi rękami tamował krwotok. Kulisy walki o życie rannych w strzelaninie w Krakowie „Scena wyglądała mniej więcej jak w filmie „Helikopter w ogniu” – wspomina w rozmowie z Radiem RMF24 chirurg, który przypadkiem znalazł się w pobliżu strzelaniny w centrum Krakowa. Wokół rozbite samochody, łuski i krwawiący ranni, a lekarze, którzy…

Wyróżnienia dla całego personelu medycznego

Odznaki Honoris Gratia trafią także do personelu medycznego szpitali, do których przewieziono rannych – Szpitala Uniwersyteckiego, Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II oraz Szpitala im. Gabriela Narutowicza. Uhonorowani zostaną również pracownicy pogotowia ratunkowego, którzy w karetkach walczyli o życie ofiar.

Policjanci z tytułem Honorowego Obywatela

Władze Krakowa zapowiedziały także przyznanie tytułów Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dwóm policjantom – Jakubowi Kulikowi i Arturowi Morańskiemu, którzy zostali ranni podczas interwencji. Formalna decyzja w tej sprawie ma zapaść wkrótce.

Tragiczne wydarzenia na Rynku Głównym

Przypomnijmy, że 7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryto ciała jego siostry i rodziców. Zamachowiec zmarł w szpitalu dwa dni później.

Fot. Jarek Praszkiewicz/PAP

Honoris Gratia – wyjątkowe wyróżnienie

Odznaka Honoris Gratia przyznawana jest od 2005 roku osobom, które wykazały się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi, bezinteresowną pomocą mieszkańcom oraz postawą prospołeczną. To jedno z najważniejszych cywilnych wyróżnień w regionie, a pierwszym odznaczonym był kardynał Franciszek Macharski.