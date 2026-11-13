Kraków testuje innowacyjny system. AI zadba o bezpieczeństwo pasażerów

RMF24

W Krakowie ruszają testy nowoczesnego systemu antykolizyjnego w tramwajach. Innowacyjne rozwiązanie, oparte na sztucznej inteligencji, ma znacząco zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów i innych uczestników ruchu w centrum miasta.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wdraża pilotażowy program testowania systemu antykolizyjnego w jednym z miejskich tramwajów. Jak poinformował rzecznik MPK Marek Gancarczyk, zaawansowane rozwiązanie dostarczone przez firmę Knorr-Bremse Polska zostanie zamontowane jeszcze w tym miesiącu i będzie testowane na regularnych liniach tramwajowych.

System opiera się na zestawie kamer oraz zaawansowanym sterowaniu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Kamery zamontowane w kabinie pojazdu na bieżąco monitorują torowisko oraz zachowanie innych uczestników ruchu, takich jak piesi, rowerzyści czy kierowcy samochodów.

Bezpieczeństwo w centrum miasta

Testy będą prowadzone przede wszystkim na trasach przebiegających przez najbardziej zatłoczone ulice Krakowa, takie jak Kalwaryjska, Starowiślna, św. Gertrudy, Długa czy Krakowska. To właśnie tam, gdzie torowiska nie są wydzielone, a ruch jest szczególnie intensywny, system ma szansę wykazać swoją skuteczność.

System identyfikuje potencjalne zagrożenia, takie jak przeszkody czy inni uczestnicy ruchu, i natychmiast ostrzega motorniczego za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych. Dzięki temu prowadzący tramwaj może szybciej i skuteczniej zareagować na niebezpieczne sytuacje, co ma znacząco ograniczyć ryzyko kolizji i wypadków.

MPK zapowiada, że działanie systemu będzie konsultowane z motorniczymi, którzy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia podczas testów.

Sprawdzone rozwiązania z innych miast

Podobne technologie są już z powodzeniem stosowane w innych europejskich miastach, takich jak Warszawa, Kolonia czy Rotterdam. Systemy wspomagające prowadzących pojazdy funkcjonują także w krakowskich autobusach, gdzie ich wdrożenie również poprzedziły szczegółowe testy.