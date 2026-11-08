Minuta po minucie. Tak policja wstrzymała masakrę na Rynku Głównym w Krakowie

RMF24

Policja powiadomiła o dokładnym przebiegu działań służb w związku z wczorajszą strzelaniną na Rynku Głównym w Krakowie. Funkcjonariusze, reagując na falę dezinformacji, rozpisali interwencję minuta po minucie. Policja zareagowała już w 3. minucie od zgłoszenia. Do działań skierowano 30 policyjnych załóg, ponad 1000 funkcjonariuszy oraz strażaków i ratowników. Dwóch policjantów zostało rannych, interwencja powstrzymała napastnika.

O godz. 15:00:15 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęły pierwsze zgłoszenia o strzałach na Rynku Głównym. Policja poinformowała, że łącznie odnotowano blisko 40 zgłoszeń. W 2. minucie na miejscu byli już strażnicy miejscy. Policjanci podjęli interwencję w 3. minucie. Wtedy też doszło do wymiany ognia z napastnikiem i pościgu. Do funkcjonariuszy dołączają inne patrole, skierowane na miejsce przez dyżurnego. W 4. minucie na miejscu pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego. W 6. minucie dotarły na miejsce pierwsze zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

„Odpowiedni ludzie w odpowiednim miejscu” – było komandos GROM-u o krakowskich policjantach Czas: 10:40

24-letni Michał O., który strzelał zabił 6 osób. Ranił 15. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów, którzy do ostatniego momentu próbowali go powstrzymać i obezwładnić, jednak 24-latek do ostatniej sekundy oddawał w ich kierunku strzały z broni bojowej. Ranni bohaterowie, krakowscy policjanci, dzięki którym ofiar masakry nie jest więcej, to starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański.

Po tragedii internet zalała fala dezinformacji - pogłosek o tym, jakoby policja miała zainterweniować zbyt późno.

schemat działania służb ratunkowych w Krakowie

Wczoraj ok. godz. 15 Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego, w ubraniu taktycznym i kasku na głowie wjechał czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego w Krakowie, strzelając z broni bojowej. On sam został postrzelony podczas wymiany ognia z policją. W nocy przeszedł kilka operacji i też jest w stanie krytycznym. W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim mundurowi - stojąc na podnośniku - najpierw wybili szybę w oknie balkonowym, by kolejno mógł wlecieć tam dron. Nie było bowiem wiadomo, czy w mieszkaniu nie ma materiałów wybuchowych. W mieszkaniu zamachowca odkryto trzy ciała. To rodzice i siostra 24-letniego strzelca - 53-letni ojciec, 52-letnia matka i 21-letnia siostra.

Skrzyżowanie ulic Dietla i Stradomskiej niedaleko Rynku Głównego, fot. Przemysław Błaszczyk, RMF MAXX / RMF MAXX

Krakowski Rynek Główny po strzelaninie, fot. Jan Graczynski / East News