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„Nie będziemy, jak poprzednie ekipy, obiecywać niczego z metrem. Wycofujemy się z tego projektu” – podkreślił w rozmowie z LoveKraków.pl wiceprezydent Krakowa Karol Wałachowski. Z nieoficjalnych informacji portalu wynika jednak, że w otoczeniu Łukasza Gibały nie wyklucza się powrotu do projektu, gdyby miasto otrzymało wielomiliardowe wsparcie państwa. W październiku na antenie Radia RMF FM Dariusz Klimczak, minister infrastruktury i wiceprezes PSL, mówił, że pieniądze na transport szynowy w Krakowie, w tym metro, się znajdą.

Nowe władze Krakowa są sceptyczne, jeśli chodzi o budowę metra. Miasto wycofuje się z projektu podziemnej kolei. Zamiast tego, w planach jest rozbudowa sieci tramwajowej.

Przygotowano dokumentację aż siedmiu nowych tras. Decyzja ta znajduje odzwierciedlenie w projekcie przyszłorocznego budżetu, w którym nie przewidziano środków na przygotowania do inwestycji w metro.

Koniec projektu metra

Według nieoficjalnych informacji LoveKrakow.pl, wraz z rezygnacją z metra zlikwidowany zostanie także referat odpowiedzialny za ten projekt. Wiceprezydent Krakowa Karol Wałachowski potwierdził, że miasto nie zamierza kontynuować prac nad podziemną koleją. Nie będziemy, jak poprzednie ekipy, obiecywać niczego z metrem. Wycofujemy się z tego projektu – podkreślił.

Siedem nowych tras tramwajowych

W poniedziałek przedstawiono za to plany przygotowania dokumentacji dla siedmiu nowych tras tramwajowych. Prace projektowe mają rozpocząć się w 2027 roku i obejmą m.in. połączenia do osiedla Kliny i przystanku SKA w Opatkowicach, wzdłuż ulicy Lema, na odcinku Azory – Bronowice Wielkie, Cichy Kącik – Azory oraz z pętli osiedle Piastów w kierunku przystanku kolejowego Kraków Piastów.

W kolejnym roku planowane jest rozpoczęcie przygotowań dokumentacji dla linii do osiedla Złocień oraz do Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu. Na razie nie oznacza to rozpoczęcia budowy, a jedynie prace koncepcyjne i uzyskiwanie niezbędnych decyzji środowiskowych.

A może jednak metro?

Z nieoficjalnych informacji LoveKraków.pl wynika jednak, że w otoczeniu Łukasza Gibały nie wyklucza się powrotu do projektu, gdyby miasto otrzymało wielomiliardowe wsparcie państwa.

Jak Donald Tusk przyjedzie i da – a nie obieca – kilka miliardów złotych na budowę metra, to oczywiście będziemy to robić. Jednak chyba nikt na to już nie liczy – miała powiedzieć osoba z najbliższego otoczenia prezydenta.

Minister infrastruktury w RMF FM

8 października na antenie Radia RMF FM Dariusz Klimczak, minister infrastruktury i wiceprezes PSL, mówił, że pieniądze na transport szynowy w Krakowie, w tym metro, się znajdą.

RMF FM

Dariusz Klimczak zaznaczył, że nie rozumie sceptycyzmu Łukasza Gibały w kwestii budowy metra w Krakowie. Podcina sobie skrzydła tuż przed samymi wyborami. Przecież wie, że minister infrastruktury już dawno temu złożył propozycję do ministra funduszy, aby zarezerwować 10 mld euro na transport szynowy, w tym metro. Kraków jest jednym z najlepiej przygotowanych miast do tego, aby realizować tego typu inwestycje - mówił 8 października w RMF FM Klimczak.

W sierpniu premier Donald Tusk, który odwiedził Kraków, by wesprzeć przed wyborami prezydenckimi kandydatkę KO Monikę Piątkowską, powiedział, że pieniądze na metro w Krakowie się znajdą, ale pod jednym warunkiem. Te pieniądze znajdą się wtedy, kiedy każdy wykona swoją część roboty - mówił.



Premier o metrze w Krakowie. „Pieniądze się znajdą” Budowa metra w Krakowie to temat, który od lat rozgrzewa wyobraźnię mieszkańców stolicy Małopolski. W czwartek premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Krakowie zapewnił, że środki na tę inwestycję się znajdą, ale pod jednym warunkiem. „Te…

Decyzja władz miasta oznacza, że w najbliższych latach mieszkańcy Krakowa mogą się spodziewać rozwoju sieci tramwajowej, a raczej nie budowy metra. Wszystko jednak może się jeszcze zmienić.