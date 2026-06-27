RMF24

W sobotnie popołudnie na Zakopiance w Mogilanach zapalił się autobus. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami na trasie Myślenice-Kraków. Prawy pas w kierunku stolicy Małopolski jest zablokowany.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę, 27 czerwca, około godziny 16:30 na odcinku drogi krajowej nr 7 (Zakopianka) w pobliżu miejscowości Mogilany. Zapalił się autobus jadący w kierunku Krakowa. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Szybka reakcja służb i brak rannych

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w wyniku pożaru na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Służby sprawnie opanowały sytuację, jednak konieczne było zablokowanie prawego pasa ruchu w kierunku Krakowa. Ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem.

GDDKiA przewiduje, że utrudnienia potrwają do około 18:30. Kierowcy jadący w stronę Krakowa muszą uzbroić się w cierpliwość i zachować szczególną ostrożność na tym odcinku drogi. Zalecamy rozważenie alternatywnych tras.

Służby podały, że prawdopodobną przyczyną pożaru było przegrzanie silnika. Ogień udało się ugasić.

Jak poinformowała podkom. Iwona Szelichiewicz z biura prasowego małopolskiej policji, większość pasażerów stanowiły osoby pełnoletnie, w grupie znajdowało się również troje małoletnich w wieku 9, 14 i 15 lat pod opieką dorosłych.

Autobusem podróżowała wycieczka wracająca z Kalwarii Zebrzydowskiej.