Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę, 27 czerwca, około godziny 16:30 na odcinku drogi krajowej nr 7 (Zakopianka) w pobliżu miejscowości Mogilany. Zapalił się autobus jadący w kierunku Krakowa. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.
Szybka reakcja służb i brak rannych
Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w wyniku pożaru na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Służby sprawnie opanowały sytuację, jednak konieczne było zablokowanie prawego pasa ruchu w kierunku Krakowa. Ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem.
GDDKiA przewiduje, że utrudnienia potrwają do około 18:30. Kierowcy jadący w stronę Krakowa muszą uzbroić się w cierpliwość i zachować szczególną ostrożność na tym odcinku drogi. Zalecamy rozważenie alternatywnych tras.
Służby podały, że prawdopodobną przyczyną pożaru było przegrzanie silnika. Ogień udało się ugasić.
Jak poinformowała podkom. Iwona Szelichiewicz z biura prasowego małopolskiej policji, większość pasażerów stanowiły osoby pełnoletnie, w grupie znajdowało się również troje małoletnich w wieku 9, 14 i 15 lat pod opieką dorosłych.
Autobusem podróżowała wycieczka wracająca z Kalwarii Zebrzydowskiej.