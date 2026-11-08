Nowy komunikat policji i RCKiK ws. oddawania krwi po strzelaninie w Krakowie

RMF24

„RCKiK w Krakowie poinformowało, że magazyny są już ZAPEŁNIONE i nie są w stanie obsłużyć więcej krwiodawców. Dziękujemy za Waszą solidarność i prosimy o wstrzymanie wizyt” - przekazała małopolska policja. Gdzie można zgłaszać się w kolejnych dniach?

Pokłosiem sobotniej strzelaniny w Krakowie, w której zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych - w tym dwóch policjantów - był apel służb o krew, szczególnie dla krakowskich mundurowych, bohaterów, dzięki którym ofiar śmiertelnego rajdu 24-letniego Michała O. nie ma więcej. Krakowianie wykazali się ogromną dobrocią serca i solidarnością, i tłumnie ruszyli, by oddawać krew.

RCKiK w Krakowie dziękuje i prosi na razie o wstrzymanie wizyt

Dziś po południu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zapewniło jednak, że zapasy krwi i jej składników są wystarczające do leczenia poszkodowanych w sobotniej strzelaninie na Rynku Głównym. Centrum zdementowało pojawiające się informacje o braku krwi i zaapelowało o śledzenie oficjalnych komunikatów.

Po godz. 13 nowy komunikat wydała małopolska policja.

Szanowni państwo, jeszcze raz bardzo dziękujemy każdemu kto w geście solidarności z poszkodowanymi oddał dzisiaj krew. Skala społecznego odzewu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. RCKiK w Krakowie poinformowało, że magazyny są już ZAPEŁNIONE i nie są w stanie obsłużyć więcej krwiodawców. Dziękujemy za Waszą solidarność i prosimy o wstrzymanie wizyt - poinformowali funkcjonariusze.

W Krakowie pierwszy raz od 1939 roku nie wybrzmiał hejnał 12 godzin - na tyle w Krakowie zapanowała cisza po masakrze na Rynku Głównym. 24-letni Michał O. zastrzelił tam wczoraj 6 osób, a 15 ranił. Kilku z poszkodowanych walczy o życie. Ze względu na żałobę w mieście hejnału mariackiego

Gdzie można zgłosić się w kolejnych dniach?

Oczywiście zapasy krwi zapewne niedługo znów będą potrzebne, dlatego RCKiK prosi, by osoby, które chcą pomóc i w geście solidarności chcą oddać krew, są proszone o zgłaszanie się w kolejnych dniach. Krew można oddać w siedzibie RCKiK przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie w godz. 9-14, a także podczas akcji wyjazdowych organizowanych w regionie: w Przytkowicach (OSP, godz. 9-13), Ujanowicach (OSP, godz. 8-12), Krasnem Lasocicach (OSP, godz. 9-13), Ołpinach (OSP, godz. 8-12), Suchej Beskidzkiej (Terenowy Oddział, godz. 9-12) oraz Rabie Wyżnej (OSP, godz. 9-3).