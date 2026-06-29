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Coraz częstsze fale upałów stają się poważnym wyzwaniem dla mieszkańców Krakowa. Wysokie temperatury szczególnie dotkliwie odczuwają osoby mieszkające w gęsto zabudowanych częściach miasta, gdzie nagrzane budynki, asfalt i beton tworzą tzw. miejskie wyspy ciepła. Czasem wystarczy zmienić trasę naszego spaceru, by poczuć większy komfort. W Krakowie można na przykład poszukać tzw. miejskich wysp chłodu.

Jak radzić sobie z upałem w mieście?

W trakcie upalnych dni warto wybierać zacienione trasy podczas przemieszczania się po Krakowie – zachęcają urzędnicy. Nawet prosta zmiana strony ulicy na tę, gdzie cień rzucają budynki lub drzewa, może znacząco poprawić komfort.

Temperatura odczuwalna w cieniu jest często o kilka stopni niższa niż na nasłonecznionym chodniku.

Specjaliści zalecają także ograniczenie wychodzenia z domu w godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 11:00 a 17:00. W tym czasie promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze, a ryzyko przegrzania organizmu – największe.

Miejskie wyspy chłodu – gdzie szukać wytchnienia?

W czasie upałów warto korzystać z miejsc, gdzie temperatura jest zauważalnie niższa dzięki obecności zieleni, wody lub zacieniającej zabudowy.

Takie przestrzenie określane są jako miejskie „wyspy chłodu”. Pozwalają one na odpoczynek od upału i ograniczają ryzyko przegrzania.

Warto przemyśleć trasę przed wyjściem z domu, zamiast poruszać się „na pamięć”. Lepiej wybrać parki, zadrzewione ulice, skwery i tereny z elementami wodnymi.

Planty – zielone serce Krakowa

Krakowskie Planty to jeden z najlepszych przykładów miejskiej wyspy chłodu. Otaczający Stare Miasto pas zieleni, złożony z tysięcy drzew i rozległych trawników, skutecznie obniża temperaturę otoczenia i zapewnia cień przez większość dnia.

Podczas gdy Rynek Główny i inne place silnie się nagrzewają, na Plantach można odczuć wyraźnie niższą temperaturę oraz większy komfort termiczny. Korony drzew ograniczają nagrzewanie powierzchni, a parowanie wody z liści dodatkowo chłodzi powietrze, sprawiając, że jest ono bardziej wilgotne i przyjemniejsze do oddychania.

Nowa Huta – przykład chłodniejszych osiedli

Szczególnie interesującym przykładem urbanistyki sprzyjającej ochronie przed upałem jest „stara” Nowa Huta. Osiedla zaprojektowane w formie dużych kwartałów z rozległymi terenami zielonymi wewnątrz pozwalają unikać nagrzanych ulic i korzystać z cienia drzew oraz przewiewnych przestrzeni.

Sieć dziedzińców, skwerów i alejek między budynkami oferuje znacznie lepsze warunki do przemieszczania się w upalne dni.

Proste sposoby na ochronę przed upałem

Ochrona przed upałem nie wymaga skomplikowanych działań. Wystarczy wybierać zacienione strony ulic, przechodzić przez zielone wnętrza osiedli, mieć przy sobie butelkę wody, nosić czapkę lub kapelusz oraz unikać przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach.

Takie proste nawyki mogą znacząco poprawić komfort i bezpieczeństwo podczas letnich fal gorąca.