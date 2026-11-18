Jak przekazano w komunikacie, pacjent przebywał w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II.
Dzisiaj Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II opuścił jeden z poszkodowanych w zamachu, do którego doszło 7 listopada w Krakowie. Jest to mężczyzna – podało biuro wojewody małopolskiego.
Siedmiu rannych nadal jest hospitalizowanych w pięciu krakowskich szpitalach.
Atak na Rynku Głównym
Do zamachu doszło 7 listopada. Według informacji przekazanych przez służby, 24-letni sprawca wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób.
W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.
Tego samego dnia w mieszkaniu mężczyzny w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała jego ojca, matki i siostry. Wszystkie osoby miały obrażenia postrzałowe.
Okoliczności ataku oraz śmierci trzech członków rodziny sprawcy bada małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.