Kraków: Był w białym Oplu i „własnym ciałem osłonił żonę”. Czeka go długa rehabilitacja

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Strażak Tomasz i jego żona Kinga jechali w sobotę do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowicach, gdzie mieli poprowadzić zajęcia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Do celu jednak nie dotarli. W Krakowie w ich białego Opla uderzył samochód prowadzony przez sprawcę strzelaniny na Rynku Głównym, Michała Oksińskiego. W dramatycznym momencie Tomasz osłonił żonę własnym ciałem. Sam został ciężko ranny i dziś wymaga rehabilitacji.

Strażak osłonił żonę przed strzałem

Nowe informacje o okolicznościach tragedii w Krakowie pojawiły się w internetowej zbiórce założonej na leczenie poszkodowanego strażaka. Kiedy doszło do ataku, Tomasz zasłonił żonę własnym ciałem, a sam został postrzelony, doznając bardzo poważnych obrażeń.

Przed mężczyzną bardzo długie leczenie. Konieczna będzie między innymi rekonstrukcja twarzoczaszki, kolejne zabiegi medyczne oraz specjalistyczna rehabilitacja. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa powrót strażaka do sprawności ani ile wyniosą całkowite koszty leczenia.

Rodzina i przyjaciele uruchomili internetową zbiórkę, by pomóc w sfinansowaniu terapii i rehabilitacji. Podkreślają, że wsparcie będzie potrzebne nie tylko na początku leczenia, ale również w kolejnych miesiącach, gdy rozpocznie się długa droga do odzyskania zdrowia.

„Człowiek, który przez lata ruszał na ratunek innym, potrzebuje naszej pomocy” – napisali. Strażacy z OSP w Olszowicach zapewniają, że pozostają w kontakcie z bliskimi Tomasza i wspierają rodzinę w tym trudnym czasie.

Wiadomo, że małżonkowie pobrali się zaledwie miesiąc przed tragicznymi wydarzeniami. Jako druh Ochotniczej Straży Pożarnej Tomasz wielokrotnie brał udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, angażował się w życie lokalnej społeczności: grał w orkiestrze i pomagał przy organizacji wydarzeń.

Strzelanina w Krakowie. Tragiczny bilans ataku

Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-latek wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów.

W wyniku zdarzenia zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Siódmą ofiarą śmiertelną był napastnik, który został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. W mieszkaniu rodziny sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech osób – rodziców i siostry 24-latka.