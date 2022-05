13-14 maja w EXPO Kraków odbędzie się premierowa edycja targów Reha INNOVATIONS - jedynej na południu kraju imprezy dla fizjoterapeutów, lekarzy, inżynierów biomedycznych, jak również osób wymagających rehabilitacji. W ramach wydarzenia zaplanowano wystawę targową, wykłady otwarte i warsztaty eksperckie.

Valerjan Romanowski, Polak z Wileńszczyzny, który stale przesuwa granice – testując organizm w najtrudniejszych warunkach / Jacek Bednarczyk / PAP

Targi Reha INNOVATIONS służą wymianie doświadczeń oraz istotnych branżowych informacji, a także prezentacji produktów oraz nowych rozwiązań w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia w fizjoterapii, medycynie fizykalnej, inżynierii biomedycznej, medycynie sportowej, osteopatii oraz lecznictwie uzdrowiskowym. Zakres tematyczny wystawy jest tak przygotowany, aby odpowiedzieć na potrzeby najważniejszych odbiorców tego wydarzenia - kadry zarządzającej, fizjoterapeutów i pacjentów.

Na uczestników czeka wiele atrakcji, m.in. spotkanie z Valerjanem Romanovskim - absolutnym "Guru" w środowisku morsów, który przy wsparciu zwiedzających podejmie próbę pobicia rekordu Guinnessa w długości przebywania w śniegu.

60 minut i 8 sekund - to aktualny rekord świata w najdłuższym kontakcie ciała ze śniegiem. Wynik ten osiągnął 25 stycznia 2013 roku Oleksiy Gutsulyak z Ukrainy. Czy Valerjanowi Romanovskiemu - Polakowi z Wileńszczyzny, który stale przesuwa granice - testując organizm w najtrudniejszych warunkach, uda się pobić dotychczasowy rekord? Dowiemy się tego już 13 maja podczas Reha INNOVATIONS.

W trakcie zmagań specjaliści będą na bieżąco monitorować i analizować parametry życiowe mistrza i dzielić się obserwacjami z widzami. Jedno jest pewne - dla Valerjana Romanovskiego niemożliwe nie istnieje. Pobił rekord najdłuższego kontaktu ciała z lodem, przez kilka dób podróżował rowerem po mroźnej Jakucji w temperaturze -50°C, spędził 100 godzin w komorze termoklimatycznej w temperaturze odczuwalnej -60°C, spożywając jedzenie w postaci lodu i jak sam mówi — największą satysfakcję daje mu wydobywanie z organizmu możliwości czy zasobów wcześniej uśpionych.

Czy każdy może morsować?

Polacy coraz bardziej kochają morsować i hartować ciało. Czy jednak każdy może korzystać z zimowych kąpieli? Jak dobrze się do nich przygotować i od czego zacząć? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można poznać uczestnicząc w wykładzie na temat "Świadomego obcowania z zimnem" wygłoszonego przez dr inż. Valerjana Romanovskiego i dr hab. Anetę Teległow, prof. AWF w Krakowie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej.



Obecność na targach gościa specjalnego to również fantastyczna okazja dla odwiedzających, aby pod okiem eksperta rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem. W tym celu na stoisku Valerjana Romanovskiego postawiona zostanie specjalna balia z wodą. Odbędzie się również pokaz siedzenia w lodzie nawiązujący do Rekordu Guinnessa. Nad wszystkim czuwać będą ratownicy medyczni.

Zaprezentowanych zostanie 14 stref tematycznych

Na targach zaprezentowane zostaną produkty oraz najnowsze rozwiązania w aż czternastu strefach tematycznych: profilaktyki i promocji zdrowia, odnowy biologicznej, treningu, fizjologicznej, pulmunologicznej, diagnostyki i terapii, innowacji, sklepowej, sprzętu ortopedycznego, seniora, dietoterapii, suplementacji i nawadniania, psychologicznej, szkoleń. W każdej z nich odwiedzający zapoznają się i przetestują rozwiązania, które każdego dnia ułatwiają pracę specjalistów m.in. w klinikach, szpitalach, prywatnych gabinetach, czy w klubach sportowych.

Wykłady otwarte i warsztaty

Wśród poruszanych zagadnień pojawią się te dotyczące m.in. bruksizmu, suplementacji u osób aktywnych fizycznie, normobarii, manualnego wspomagania leczenia stanów ostrych, leczenia depresji i stanów lękowych za pomocą wirtualnej rzeczywistości.

W ramach Akademii odbędą się warsztaty eksperckie. Spotkania poprowadzą m.in.: dr Jarosław Jawny z Centrum Terapii Kręgosłupa we Wrocławiu, dr Tomasz Maicki z Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dr Łukasz Tota z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, czy mgr Łukasz Porębski z FizjoCoach. Przed targami warto powrócić do webinarów oraz branżowego podcastu nagranego w ramach Akademii Reha INNOVATIONS, które fantastycznie wprowadzają w tematy omawiane podczas wydarzenia.