Koszmarny wieczór w Małopolsce. Senior zaatakowany we własnym domu

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Policja zatrzymała 26-latka, sprawcę ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 63-letniego mieszkańca gminy Gorlice. Do tego aktu okrucieństwa doszło w miejscu zamieszkania ofiary. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy.

Co wydarzyło się w domu 63-latka?

Zdarzenie miało miejsce w środę 21 października wieczorem. Wówczas 26-latek dopuścił się spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 63-letniego mieszkańca gminy Gorlice. Zgłoszenie do służb wpłynęło jednak następnego dnia.

Do akcji wkroczyli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Dzień po incydencie, w godzinach popołudniowych, 22 października, mundurowi ustalili miejsce pobytu i zatrzymali 26-letniego mieszkańca jednej z podgorlickich miejscowości.

Zarzuty i trzymiesięczny areszt

Mężczyźnie postawiono kilka zarzutów. Pierwszy z nich dotyczył spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara od 3 do 20 lat więzienia.

„Ponadto przedstawiono mu zarzut z art. 190 kodeksu karnego – związany z kierowaniem gróźb karalnych oraz z art. 193 kodeksu karnego – dotyczący naruszenia miru domowego” – poinformowała małopolska policja.

Prokurator, na wniosek policji, zwrócił się do Sądu Rejonowego w Gorlicach o tymczasowe aresztowanie 26-latka. W sobotę 24 października wymiar sprawiedliwości przychylił się do tego wniosku i mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące.