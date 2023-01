Nie było nieprawidłowości związanych z prawem pracy ani z procedurami antymobbingowymi w Teatrze Groteska w Krakowie - takie są nieoficjalne ustalenia reporterów RMF FM. Państwowa Inspekcja Pracy właśnie zakończyła kontrolę w tej instytucji.

PIP kontrolowała Teatr, którym kieruje Adolf Weltschek, na wniosek Urzędu Miasta Krakowa. Wyniki, do których nieoficjalnie dotarł reporter RMF FM, wskazują, że nie doszło do złamania przepisów Kodeksu Pracy ani procedur antymobbingowych.

Kontrolą objęto przestrzeganie przez pracodawcę wybranych przepisów prawa pracy, w tym wywiązywanie się z obowiązku przeciwdziałania mobbingowi - mówiła RMF FM Anna Majerek z Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie. Ta kontrola już się zakończyła.

Szczegóły oficjalnie mają być znane za kilka dni.

Kontrolę w Teatrze Groteska skończyli także urzędnicy z magistratu. Protokół został przekazany dyrektorowi, który ma prawo odnieść się do zawartych w nim ustaleń.

Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. Jeśli te zastrzeżenia będą, zostaną przeanalizowane w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia, a następnie sporządzony zostanie projekt wystąpienia pokontrolnego, przekazany do akceptacji prezydenta miasta, a następnie opublikowany w BIP - wyjaśnił kierownik Biura Prasowego UMK Dariusz Nowak.

Kontrole to pokłosie tego, że część były i obecnych pracowników Teatru Groteska zarzuciło dyrektorowi upokarzanie i poniżanie członków zespołu. W rozmowach z "Gazeta Wyborczą" mówili o atmosferze zarządzania strachem, uporczywym poniżaniu i ośmieszaniu ich, o niespodziewanych zwolnieniach za drobne potknięcia, nierzadko podpisywanych przez dyrektora w furii.

Większość zespołu stanęła jednak w obronie dyrektora, a sam Adolf Weltschek mówił, że wysuwane pod jego adresem oskarżenia to próba zdyskredytowania jego osoby i uniemożliwienia mu startu w konkursie na kierowanie Teatrem. Oskarżenia wobec mnie bywają nikczemne. Są brutalnie krzywdzące i zupełnie wypaczają przebieg rzeczywistych zdarzeń. I czuję pewnego rodzaju gorycz, że można posunąć się tak daleko w celu zdyskredytowania kogoś - mówił Weltschek.

Kadencja dyrektora kończy się w sierpniu 2023 roku. Na konkurs ogłoszony przez władze miasta wpłynęło sześć ofert. Wszystkie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową.

II etap konkursu jest planowany na 1 lutego. Wtedy Komisja Konkursowa przeprowadzi indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, a po ich zakończeniu przekaże prezydentowi swoją rekomendację co do wyboru kandydata na dyrektora i to prezydent podejmie decyzję w tej sprawie.