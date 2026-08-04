Koniec problemów z mgłą na krakowskim lotnisku? Rusza nowoczesny system ILS/DME

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Od 1 października na krakowskim lotnisku zacznie działać nowoczesny system wspomagający lądowanie w trudnych warunkach pogodowych. Nowy ILS/DME pozwoli portowi na obsługę większej liczby lotów nawet przy ograniczonej widzialności.

Precyzyjne naprowadzanie samolotów od 1 października

Na krakowskim lotnisku zakończono z sukcesem obloty kontrolne nowego systemu ILS/DME, który odpowiada za precyzyjne naprowadzanie samolotów podczas lądowania, zwłaszcza przy złej pogodzie. System ten, zgodnie z decyzją Urzędu Lotnictwa Cywilnego, będzie operacyjnie wykorzystywany od 1 października.

W praktyce oznacza to, że już wkrótce krakowskie lotnisko będzie mogło obsługiwać lądowania w jeszcze trudniejszych warunkach atmosferycznych, a bezpieczeństwo operacji wzrośnie. Na pierwszym etapie system będzie jednak wykorzystywany w kategorii CAT I, a docelowo - po uzyskaniu stosownej certyfikacji i modernizacji infrastruktury - przejdzie do wyższej kategorii CAT II.

Koniec długich kolejek na krakowskim lotnisku? Otwarto nową strefę Zwiększa się przepustowość krakowskiego lotniska w Balicach. Dziś otwarto nową przestrzeń w Kraków Airport, która pozwoli odprawiać więcej pasażerów z krajów spoza strefy Schengen. Na długie kolejki skarżyli się w mediach społecznościowych turyści z…

Rygorystyczne procedury przed zmianą kategorii

Przejście na wyższą kategorię ILS wymaga spełnienia szeregu rygorystycznych warunków. Konieczna jest m.in. certyfikacja oświetlenia nawigacyjnego zgodnie z najnowszymi przepisami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), zmiana systemu monitoringu oświetlenia, wyznaczenie strefy wolnej od przeszkód (Obstacle Free Zone – OFZ), a także aktualizacja procedur obowiązujących podczas mgieł.

Nowy system ILS umożliwi lądowania przy widzialności na drodze startowej wynoszącej zaledwie 300 metrów oraz podstawie chmur na wysokości 30 metrów. Starty będą możliwe już przy widzialności 300 metrów, co znacząco poprawi płynność ruchu lotniczego w okresie jesienno-zimowym.

Nowa droga startowa? Kraków Airport z decyzją środowiskową Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wydała decyzję środowiskową dla budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków Airport - poinformowała w piątek rzeczniczka tej instytucji Ada Słodkowska-Łabuzek. Według władz portu otwiera to drogę…

Gdzie najchętniej latają podróżni z Krakowa?

Kraków Airport jest obecnie drugim największym lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów oraz największym portem regionalnym. W 2025 roku z jego usług skorzystało ponad 13,2 mln osób, a prognozy na 2026 rok mówią o 15 mln pasażerów. Port oferuje aktualnie 173 połączenia do 39 krajów, obsługiwane przez 30 linii lotniczych.

Lipiec 2026 roku okazał się rekordowy dla krakowskiego lotniska – obsłużono w tym miesiącu 1 458 988 pasażerów, co oznacza wzrost o 14 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. 27 lipca padł historyczny rekord dzienny, kiedy to odprawiono 51 597 osób.

Najchętniej wybierane kierunki podróży to Londyn, Barcelona, Mediolan, Rzym i Oslo, a wśród wakacyjnych destynacji prym wiodą Barcelona, Rzym, Antalia, Tel Awiw i Tirana.