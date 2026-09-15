Konie stłoczone w dostawczaku bez wody i pożywienia. Jednemu związano kopyta

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Trzy konie zimnokrwiste były przewożono dostawczakiem, którego ładowność wynosiła zaledwie 460 kilogramów. Konie były stłoczone na niewielkiej przestrzeni, bez wody i pożywienia. Jednemu z nich związano kopyta.

Konie stłoczone w dostawczaku bez wody i pożywienia, fot. Policja Kraków

Konie stłoczone w dostawczaku bez wody i pożywienia, fot. Policja Kraków / materiały udostępnione

Związane kopyta, brak wody i jedzenia. Tak przewozili konie

Policjanci z Myślenic zatrzymali samochód dostawczy, którym przewożono trzy dorosłe konie. Pojazd nie był przystosowany do transportu zwierząt ważących łącznie blisko trzy tony. Konie znajdowały się na niewielkiej przestrzeni, bez zapewnienia im odpowiednich warunków przewozu.

Policjanci stwierdzili szereg nieprawidłowości: zwierzętom nie zapewniono pożywienia ani wody, brakowało również elektronicznego świadectwa zdrowia, przegród i barierek bocznych oraz odpowiedniej wentylacji. Jednemu z nich związano kopyta w sposób, który uniemożliwiał ruch.

Mężczyźni tłumaczyli, że prowadzą gospodarstwo w Rumunii, a do Polski przyjechali, by kupić konie i wywieźć je za granicę. 38-latek nie miał jednak przy sobie umowy ani innego dokumentu potwierdzającego ich nabycie.

Konie stłoczone w dostawczaku bez wody i pożywienia, fot. Policja Kraków / materiały udostępnione

Jeden z koni miał związane kopyta, fot. Policja Kraków / materiały udostępnione

Konie trafiły do stadniny, mężczyźni skazani

Ze względu na charakter stwierdzonych nieprawidłowości oraz fakt, że mężczyźni przebywali w Polsce jedynie czasowo, policjanci zdecydowali o ich zatrzymaniu. Na miejsce wezwano specjalistyczny transport i przewieziono konie do stadniny na terenie powiatu limanowskiego.

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Myślenicach. W poniedziałek 14 września sąd uznał wszystkich trzech mężczyzn za winnych znęcania się nad zwierzętami.

Jak ustalono, działając wspólnie i w porozumieniu znęcali się nad trzema dorosłymi końmi zimnokrwistymi, przewożąc je pojazdem nieprzystosowanym do transportu zwierząt i bez zapewnienia im odpowiednich warunków.

Każdy z oskarżonych został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres dwóch lat.

Sąd orzekł również przepadek na rzecz Skarbu Państwa wszystkich trzech przewożonych zwierząt - dwóch klaczy i ogiera.