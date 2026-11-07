Komunikat policji po strzelaninie w Krakowie. „23 sekundy po zgłoszeniu”

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„Dementujemy informacje o późnej reakcji Policji. Funkcjonariusze rozpoczęli interwencję NATYCHMIAST. Pierwszy patrol rozpoczął działania już 23 sekundy po zgłoszeniu” - poinformowała małopolska policja. Komunikat służb jest pokłosiem tragicznej strzelaniny, do której doszło na Rynku Głównym w Krakowie w sobotę ok. godz. 15. Sprawca, 24-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, posiadał pozwolenie na broń i prawdopodobnie z jednej ze sztuk, na które posiadał pozwolenie, oddawał strzały. Zabił 6 osób.

Stop dezinformacji - policja zaczęła działać natychmiast

Około godz. 15 rozpędzony samochód wjechał na płytę Rynku Głównego w Krakowie. W środku siedział zamaskowany 24-letni Polak w ubraniu taktycznym, który z broni palnej strzelał do ludzi. Przy okazji tragedii internet zalała lawina dezinformacji, fałszywych zdjęć, przerobionych nagrań. Znalazły się też doniesienia o tym, że służby nie zaczęły działać od razu. Nie jest to prawda. Co więcej, dwóch policjantów - bohaterów, którzy za wszelką cenę chcieli powstrzymać sprawcę, jest rannych. Jeden ciężko.

Dementujemy informacje o późnej reakcji Policji. Funkcjonariusze rozpoczęli interwencję NATYCHMIAST. Pierwszy patrol rozpoczął działania już 23 sekundy po zgłoszeniu - podała małopolska policja.

Strzelanina na Rynku w Krakowie - co wiadomo do tej pory?

sprawca to 24-letni Polak, mieszkaniec województwa świętokrzyskiego,

wjechał na Rynek Główny od strony ul. Sławkowskiej,

mężczyzna został postrzelony przez policjantów, ale mimo to nadal oddawał strzały; trafił do szpitala,

miał na sobie strój taktyczny i kamizelkę kuloodporną,

strzelał do przypadkowych osób z broni bojowej - karabinka AR-15, a w bagażniku miał inne sztuki broni oraz mnóstwo amunicji,

miał pozwolenie na broń do użytku sportowego ,

ofiar jest 6: 4 kobiety i 2 mężczyzn; a 15 osób jest rannych, w tym policjanci; jeden z mundurowych jest w stanie ciężkim ,

mężczyzna nie był wcześniej notowany, nie był karany,

mężczyzna nie jest żołnierzem, nie należał do Wojska Polskiego, nigdy nie mial nic wspólnego z wojskiem,

do Krakowa zmierza premier Donald Tusk oraz m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński,

prezydent Krakowa Łukasz Gibała podpisał zarządzenie o ogłoszeniu w Krakowie żałoby do 11 listopada,

w Krakowie odwołane są koncerty i spektakle - ogłosił to m.in. Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Cricoteka, Kino Kijów, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego,

kondolencje dla Krakowa płyną z całego świata, także od polskich polityków i samorządowców,

wiele miast w Polsce, m.in. Wrocław i Warszawa, wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa.

"Do końca strzelał do policjantów". Nowe fakty ws. sprawcy strzelaniny w Krakowie Wiemy coraz więcej na temat sprawcy strzelaniny, do której doszło w sobotę ok. godz. 15 w centrum Krakowa. Napastnik poruszający się czarnym Subaru otworzył ogień do przypadkowych przechodniów w Rynku Głównym i jego okolicach. Zginęły cztery kobiety…

Zdj. WOJCIECH MATUSIK / East News

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