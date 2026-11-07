Komunikat policji po strzelaninie w Krakowie. „23 sekundy po zgłoszeniu”

Stop dezinformacji - policja zaczęła działać natychmiast
Około godz. 15 rozpędzony samochód wjechał na płytę Rynku Głównego w Krakowie. W środku siedział zamaskowany 24-letni Polak w ubraniu taktycznym, który z broni palnej strzelał do ludzi. Przy okazji tragedii internet zalała lawina dezinformacji, fałszywych zdjęć, przerobionych nagrań. Znalazły się też doniesienia o tym, że służby nie zaczęły działać od razu. Nie jest to prawda. Co więcej, dwóch policjantów - bohaterów, którzy za wszelką cenę chcieli powstrzymać sprawcę, jest rannych. Jeden ciężko.
Dementujemy informacje o późnej reakcji Policji. Funkcjonariusze rozpoczęli interwencję NATYCHMIAST. Pierwszy patrol rozpoczął działania już 23 sekundy po zgłoszeniu - podała małopolska policja.
Strzelanina na Rynku w Krakowie - co wiadomo do tej pory?
- sprawca to 24-letni Polak, mieszkaniec województwa świętokrzyskiego,
- wjechał na Rynek Główny od strony ul. Sławkowskiej,
- mężczyzna został postrzelony przez policjantów, ale mimo to nadal oddawał strzały; trafił do szpitala,
- miał na sobie strój taktyczny i kamizelkę kuloodporną,
- strzelał do przypadkowych osób z broni bojowej - karabinka AR-15, a w bagażniku miał inne sztuki broni oraz mnóstwo amunicji,
- miał pozwolenie na broń do użytku sportowego,
- ofiar jest 6: 4 kobiety i 2 mężczyzn; a 15 osób jest rannych, w tym policjanci; jeden z mundurowych jest w stanie ciężkim,
- mężczyzna nie był wcześniej notowany, nie był karany,
- mężczyzna nie jest żołnierzem, nie należał do Wojska Polskiego, nigdy nie mial nic wspólnego z wojskiem,
- do Krakowa zmierza premier Donald Tusk oraz m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński,
- prezydent Krakowa Łukasz Gibała podpisał zarządzenie o ogłoszeniu w Krakowie żałoby do 11 listopada,
- w Krakowie odwołane są koncerty i spektakle - ogłosił to m.in. Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Cricoteka, Kino Kijów, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego,
- kondolencje dla Krakowa płyną z całego świata, także od polskich polityków i samorządowców,
- wiele miast w Polsce, m.in. Wrocław i Warszawa, wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa.
Nie dajesz sobie rady z codziennością? Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc lub jesteś jej świadkiem? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:
- 800 70 22 22 – telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
- 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
- 800 108 108 - telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie Fundacji Nagle Sami,
- 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
- 116 123 - Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny,
- 800 199 990 - telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,
- 112 – telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.