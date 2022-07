Piątek jest kolejnym dniem protestów egzaminatorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. A to oznacza odwołanie kolejnych egzaminów na prawo jazdy.

Dziś do protestu dołączyli egzaminatorzy m.in. z Zielonej Góry, Suwałk, Kalisza, Konina czy Piły w Wielkopolsce. Z kolei w małopolskim Tarnowie do pracy nie przyjdzie połowa egzaminatorów.

W sumie już w blisko 30 Ośrodkach Ruchu Drogowego nie można podejść do egzaminu praktycznego. I choć protestujący egzaminatorzy swoje postulaty kierują wprost do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, ten odsyła ich do marszałków województw.

"Dlaczego marszałkowie uznają, że to nie jest ich problem. To nie jest tak, że jedynym sposobem na to żeby zaspokoić żądania egzaminatorów jest zwiększenie opłat za egzaminy" - mówi minister w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Egzaminatorzy wskazują, że to minister nie tylko ustala opłaty za egzamin, ale też tabele wynagrodzeń i do tego ramy przeprowadzania egzaminów.



Podkarpackie: Protesty egzaminatorów WORD w Krośnie, Tarnobrzegu i Rzeszowie

W związku z protestem egzaminatorów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w Krośnie i Tarnobrzegu odwołano wszystkie egzaminy. W rzeszowskim WORD odbywa się połowa z nich - informowano w czwartek.



"Połowa egzaminatorów od poniedziałku przebywa na zwolnieniach lekarskich. Zwolnienia kończą się w piątek" - tłumaczył dyrektor WORD w Rzeszowie Janusz Stachowicz.



W WORD w Krośnie egzaminy nie są przeprowadzane od poniedziałku. Egzaminatorzy do końca tygodnia są na zwolnieniach.



Z kolei w WORD w Tarnobrzegu w poniedziałek i wtorek kursantów egzaminowano zgodnie w wcześniejszym harmonogramem.



Natomiast w środę w pracy zjawiło się dwóch spośród 15 egzaminatorów. W czwartek wszyscy udali się zwolnienia lekarskie. W związku z tym odwołano egzaminy planowane na czwartek i piątek.



Tomasz Dziuganowski o protestach w WORD-ach: Postulaty płacowe kierujemy do ministra infrastruktury

To nie jest strajk. To jest protest o charakterze pełzającym, który może zostać rozszerzony" - mówił we wtorek 5 lipca w Rozmowie w południe w RMF FM Tomasz Dziuganowski z Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów i WORD w Kielcach. Jak zaznaczył: chciałbym przeprosić wszystkich, którzy chcą przystąpić do egzaminów.



Gość Rozmowy w południe w RMF FM pytany, ile ośrodków egzaminacyjnych w kraju protestuje, odpowiedział: to się bardzo szybko zmienia. "Kolejne placówki chcą dołączyć, czekamy na tych, którzy się wahają" - zaznaczył.



"My nie strajkujemy. To spontaniczna inicjatywa" - tłumaczył Tomasz Dziuganowski.

Pytany o postulaty płacowe, odpowiedział: my je kierujemy do ministra infrastruktury. Na pytanie, czy protest się rozszerzy, odpowiedział: tak może być. Przewidujemy różne formy.