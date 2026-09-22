Koła gospodyń wiejskich przyłapane na gorącym uczynku. Posypały się mandaty

RMF24

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) pojawili się na dożynkach w kilku miejscowościach Małopolski, gdzie sprawdzali m.in., czy sprzedaż lokalnych specjałów jest prawidłowo rejestrowana na kasach fiskalnych. W niektórych przypadkach kontrola zakończyła się wysokim mandatem - najwyższy wyniósł 3 tys. zł.

Kontrole KAS podczas dożynek

Funkcjonariusze KAS pojawili się m.in. na dożynkach w Porębie Górnej, Przegini, Bukowskiej Woli i w Krakowie.

Podczas dożynek w Przegini kontrolerzy wykryli, że niektórzy sprzedawcy nie korzystają z kasy fiskalnej; w jednym przypadku stwierdzono brak odpowiedniego nadzoru nad ewidencjonowaniem sprzedaży. Trzy osoby dostały mandaty w wysokości 600, 1 tys. zł i 1,5 tys. zł.

Najwyższy mandat opiewał na 3000 zł

Jeszcze wyższe kary nałożono podczas kontroli na dożynkach w Bukowskiej Woli, gdzie łączna wartość mandatów wyniosła 7,5 tys. zł.

Najwyższy mandat wyniósł tam 3 tys. zł. Wśród ukaranych znaleźli się m.in. właściciel winnicy, osoba obsługująca wesołe miasteczko oraz przedstawicielki kół gospodyń wiejskich. Według informacji Farmer.pl jeden z mandatów nałożonych na koło gospodyń wiejskich został opłacony z prywatnych środków przez wójta gminy Racławice i jego zastępczynię.

Samorządowcy obawiają się efektu kontroli

Informacje o kontrolach wywołały emocje wśród mieszkańców i samorządowców. Obawy dotyczą przede wszystkim tego, czy perspektywa kar finansowych nie wpłynie na zaangażowanie mieszkańców w organizację lokalnych wydarzeń.

Dożynki, festyny i inne imprezy plenerowe często opierają się na pracy społecznej kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych i lokalnych organizacji. Samorządowcy obawiają się, że dodatkowe ryzyko finansowe może zniechęcać część osób do podejmowania się takich działań.

KAS podkreśla jednak, że społeczny, lokalny czy charytatywny charakter wydarzenia nie oznacza automatycznego zwolnienia z obowiązków podatkowych. To, czy sprzedaż musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej, zależy od obowiązujących przepisów i konkretnej sytuacji podatnika.