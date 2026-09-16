Kierowcy już nie ominą progów. Nowe zabezpieczenie w miejscu tragicznego wypadku w Krakowie

RMF24

Na ulicy Solnej w Krakowie, w miejscu, w którym w ubiegłym miesiącu doszło do tragicznego wypadku, pojawiło się kolejne zabezpieczenie. Tym razem są to dwa elastyczne słupki. Ustawiono je pomiędzy progami zwalniającymi, uniemożliwiając ich omijanie.

Progi zwalniające zainstalowano na ul. Solnej już 4 września. Nie zdawały one jednak w pełni egzaminu, bowiem część kierowców omijała je środkiem jezdni, przekraczając przy tym podwójną linię ciągłą. Policja wystawiła w związku z tym co najmniej kilkadziesiąt mandatów.

Elastyczne słupki, zamontowane w środę 16 września, mają uniemożliwić podobne manewry.

Wypadek na Solnej. Zginęli matka i ojciec

Przypomnijmy – 22 sierpnia przy ul. Solnej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku. 26-latek, jadąc ok. 70 km/h w miejscu z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, stracił panowanie nad autem i wjechał w rodzinę spacerującą chodnikiem. Kobieta i mężczyzna zginęli, a ich małe dziecko trafiło do szpitala.