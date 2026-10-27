Kierowcy czekają na to od lat. Rewolucja na ważnej trasie

RMF24

W piątek wczesnym popołudniem planowane jest udostępnienie obu jezdni drogi ekspresowej S7 na estakadzie na Węźle Mistrzejowice. Pozwoli to na bezpośredni przejazd trasą S7 od strony Nowej Huty w kierunku Warszawy – przekazał we wtorek krakowski magistrat.

Całkowite otwarcie węzła Mistrzejowice, który połączy trasy S52 Północną Obwodnicę Krakowa i S7 i zamknie tzw. ring dróg szybkiego ruchu wokół Krakowa, nastąpi na przełomie listopada i grudnia br.

Jak przekazał Urząd Miasta Krakowa, pierwsze zmiany organizacji ruchu na węźle Mistrzejowice nastąpią w czwartek, 29 października. Około południa zostanie udostępniony zewnętrzny pas ronda na węźle Mistrzejowice II. Ruch z obecnej jezdni dawnej ul. Łowińskiego, biegnącej wzdłuż muru oporowego po południowej stronie trasy głównej, zostanie rozdzielony na dwie jezdnie prowadzące do i z ronda.

Zlikwidowane zostanie dotychczasowe połączenie ul. Nowolipki z ul. Okulickiego. Ruch zostanie przeniesiony na docelowy przebieg ul. Nowolipki, prowadzący do ronda. Mimo trwających robót budowlanych ruch dwukierunkowy zostanie utrzymany. Na ul. Okulickiego nie będzie zmian w organizacji ruchu. Na całym odcinku nadal będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Oto co zmieni się w piątek

W piątek 30 października wczesnym popołudniem planowane jest udostępnienie obu jezdni trasy S7 na estakadzie na węźle Mistrzejowice. Kierowcy jadący między Krakowem a Warszawą będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/godz.

W rejonie obecnie funkcjonujących przejazdów, około 400 metrów za węzłem Mistrzejowice II, ruch z dwóch jezdni zostanie połączony w jedną. Na dalszym odcinku do węzła Nowa Huta organizacja ruchu pozostanie bez zmian.

Na tym etapie przejazd między trasą S52 a S7, w obu kierunkach, będzie możliwy po zawróceniu na węźle Raciborowice.

W tym samym dniu około godz. 15 planowane jest otwarcie dla samochodów ul. Łowińskiego na odcinku od ronda na węźle Grębałów do ul. Ujastek. Ruch będzie odbywał się w obu kierunkach. Piesi będą korzystać z wyznaczonych tymczasowych ciągów pieszych.

Kiedy domknięcie obwodnicy Krakowa?

Według zapowiedzi krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ostatni etap, czyli domknięcie ringu dróg szybkiego ruchu wokół Krakowa nastąpi na przełomie listopada i grudnia. Wtedy trasy S7 i S52 zostaną połączone pozostałymi łącznicami węzła Mistrzejowice. Kierowcy, jadąc od strony Rzeszowa lub Katowic, będą mogli ominąć Kraków po jego północnej stronie (drogi ekspresowe S52 i S7) lub południowej (autostrada A4).

Stolica Małopolski stanie się wówczas drugim – po Łodzi – miastem w Polsce z pełną obwodnicą.

Węzeł Mistrzejowice – największy w woj. małopolskim

Z końcem tego roku planowane jest jeszcze otwarcie zjazdów i wjazdów węzła Mistrzejowice łączących go z siecią dróg lokalnych – ul. Petofiego i Okulickiego. Będzie to ostatni etap prac na budowie ostatniego 18-kilometrowego odcinka S7 od Widomej do Krakowa.

Odcinek S7 Mistrzejowice – Grębałów Nowa Huta to południowy fragment ponad 18-kilometrowej trasy między Widomą a Nową Hutą w Krakowie. W grudniu 2024 r. udostępniono 13,3 km tej trasy między węzłami Widoma i Mistrzejowice, a rok później 2,6 km drogi między węzłami Grębałów i Nowa Huta. Częścią tej inwestycji jest największy w województwie małopolskim Węzeł Mistrzejowice.

Koszt inwestycji to prawie 1,7 mld zł, z czego blisko 956 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. Fragment ten buduje konsorcjum Gulermak (lider), Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut oraz Mosty Łódź.