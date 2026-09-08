Kierowca Ubera szalał na S7. „Zapomina, że istnieją kierunkowskazy”

RMF24

Krakowska policja wszczęła postępowanie ws. niebezpiecznej jazdy kierowcy Ubera na trasie S7 w Nowej Hucie. Nagranie z tego incydentu zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

Do niebezpiecznej sytuacji na moście im. Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego w ciągu S7 w Nowej Hucie doszło w poniedziałek o godz. 15:00. Na nagraniu opublikowanym na profilu „Bandyci drogowi” widać, że kierowca Ubera jedzie z dużą prędkością i porusza się slalomem.

Inni kierujący nie do końca wiedzą, jak się zachować - próbują się odsunąć... Kierujący (Uberem - przyp. red.) zajeżdża im drogę, zapomina, że istnieją kierunkowskazy - analizował komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji W Krakowie. Widzimy bardzo brawurową jazdę. Możemy wstępnie mówić o stworzeniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - dodał.

Za takie wykroczenie kierowcy może grozić mandat do 5 tys. zł. Jeżeli sprawa trafiłaby do sądu, kierowcy grozi do 30 tys. zł.

To skrajnie niebezpieczne zachowanie, mogące spowodować utratę zdrowia i życia wielu osób. Stanowczo potępiam takie zachowanie. Do takich sytuacji dochodzi zbyt często. Ludzie zajeżdżają, nie patrzą w lusterka, to jest standard - mówili reporterowi RMF Maxx krakowscy kierowcy, komentując nagranie z S7.



Reporter RMF Maxx poprosił przedstawicieli Ubera o odniesienie się do bulwersującego nagrania. Do czasu publikacji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi.