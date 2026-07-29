Kiedy wybory prezydenckie w Krakowie? Premier Tusk zabrał głos

RMF24

W najbliższy piątek premier Donald Tusk wyda rozporządzenie w sprawie daty przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Decyzja ta zapadnie po konsultacjach z Krajowym Biurem Wyborczym. 24 maja Krakowianie odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) ze stanowiska prezydenta miasta.

Podczas środowej konferencji prasowej premier Donald Tusk został zapytany o termin przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie.

Szef rządu podkreślił, że trwają jeszcze niezbędne konsultacje z Krajowym Biurem Wyborczym.

W ten piątek wydam stosowne rozporządzenie o dacie wyborów prezydenckich w Krakowie – zapowiedział premier.

Referendum przesądziło o zmianach

Przypomnijmy, że 24 maja mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego (KO) ze stanowiska prezydenta miasta.

Po tym wydarzeniu pojawiły się protesty dotyczące ważności referendum, co opóźniło ogłoszenie terminu nowych wyborów. Premier już na początku czerwca wskazywał, że „w związku z tą procedurą termin wyborów może wypaść we wrześniu”.

Sąd Apelacyjny: Referendum ważne

We wtorek, 28 lipca, Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie na postanowienie oddalające protest ws. ważności referendum z 24 maja.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest ostateczne i potwierdza, że referendum było ważne. Tym samym zakończyła się procedura dotycząca protestów referendalnych, a premier może oficjalnie wyznaczyć datę przedterminowych wyborów.

Mieszkańcy Krakowa już wkrótce dowiedzą się, kiedy będą mogli wybrać nowego prezydenta miasta. Wszystko wskazuje na to, że już w piątek poznamy oficjalną datę głosowania.