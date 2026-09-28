Kiedy druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie?

Wyniki pierwszej tury
W pierwszej turze wyborów najwięcej głosów zdobył Łukasz Gibała, na którego zagłosowało 36,38 proc. wyborców, co przełożyło się na 93 042 głosy. Na drugim miejscu uplasowała się Monika Piątkowska z wynikiem 29,91 proc., czyli 76 514 głosów.
Pozostali kandydaci uzyskali następujące poparcie: Michał Drewnicki – 17,50 proc., Aleksandra Owca – 6,91 proc., Daria Gosek-Popiołek – 4,81 proc., Michał Klimek – 4,11 proc., Sławomir Pietrzyk – 0,37 proc.
Kiedy druga tura, która przesądzi o przyszłości Krakowa?
Ponieważ żaden z kandydatów nie przekroczył progu 50 proc. głosów, konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury wyborów. Odbędzie się ona w niedzielę, 11 października.
Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.
Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje dotyczące głosowania oraz organizacji wyborów można znaleźć na stronie internetowej wybory.gov.pl.
Wszystko wskazuje na to, że druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie będzie niezwykle emocjonująca.
Gibała i Piątkowska podziękowali mieszkańcom obwarzankami
Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, którzy zmierzą się w II turze wyborów w Krakowie, w poniedziałek (28 września) w centrum miasta dziękowali mieszkańcom za oddane głosy i rozdawali obwarzanki.
Kandydaci na prezydenta spotkali się z mieszkańcami na rondzie Mogilskim, jednym z głównych węzłów przesiadkowych w centrum Krakowa.
Założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała pojawił się tam przed godz. 7 z pudłem obwarzanków, które rozdawał mieszkańcom.
W rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że 12 najbliższych dni, aż do ciszy wyborczej, poświęci na bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, które – jego zdaniem – są najlepszym sposobem na przekonanie ich do oddania głosu.
Do swojej kontrkandydatki zaapelował o prowadzenie merytorycznej, pozbawionej hejtu kampanii i zadeklarował, że z jego strony nie będzie żadnych „ataków poniżej pasa”.
Wymieniajmy się na argumenty, spierajmy się, niech wygra lepszy, a nie hejtujmy się wzajemnie – zwrócił się do Moniki Piątkowskiej.
Dzień wcześniej podczas wieczoru wyborczego również Piątkowska zwracała uwagę na hejt towarzyszący kampanii. Senator popierana w lokalnych wyborach przez KO i PSL spotkała się z mieszkańcami na rondzie Mogilskim o godz. 9.30.
Podczas briefingu odniosła się do dotychczasowych sondaży, które początkowo dawały jej czwarte miejsce, i wskazała na tendencję wzrostową oraz ostateczny wynik przekraczający wcześniejsze prognozy.
Zaznaczyła, że 11 października mieszkańcy będą wybierać nie tylko konkretnego kandydata, ale formułę, w jakiej będzie rozwijało się miasto.