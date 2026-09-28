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Kiedy druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 września (11:35)

W niedzielę, 11 października, mieszkańcy Krakowa ponownie pójdą do urn, by wybrać nowego prezydenta miasta. W drugiej turze przedterminowych wyborów zmierzą się Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Żaden z kandydatów nie uzyskał bowiem ponad połowy głosów w pierwszym głosowaniu, które odbyło się 27 września.

Kiedy druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie?
Fot. PAP Łukasz Gągulski/ Art Service /PAP

Wyniki pierwszej tury

W pierwszej turze wyborów najwięcej głosów zdobył Łukasz Gibała, na którego zagłosowało 36,38 proc. wyborców, co przełożyło się na 93 042 głosy. Na drugim miejscu uplasowała się Monika Piątkowska z wynikiem 29,91 proc., czyli 76 514 głosów. 

Pozostali kandydaci uzyskali następujące poparcie: Michał Drewnicki – 17,50 proc., Aleksandra Owca – 6,91 proc., Daria Gosek-Popiołek – 4,81 proc., Michał Klimek – 4,11 proc., Sławomir Pietrzyk – 0,37 proc.

Kiedy druga tura, która przesądzi o przyszłości Krakowa?

Ponieważ żaden z kandydatów nie przekroczył progu 50 proc. głosów, konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury wyborów. Odbędzie się ona w niedzielę, 11 października. 

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

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Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje dotyczące głosowania oraz organizacji wyborów można znaleźć na stronie internetowej wybory.gov.pl.

Wszystko wskazuje na to, że druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie będzie niezwykle emocjonująca. 

Gibała i Piątkowska podziękowali mieszkańcom obwarzankami

Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, którzy zmierzą się w II turze wyborów w Krakowie, w poniedziałek (28 września) w centrum miasta dziękowali mieszkańcom za oddane głosy i rozdawali obwarzanki. 

Kandydaci na prezydenta spotkali się z mieszkańcami na rondzie Mogilskim, jednym z głównych węzłów przesiadkowych w centrum Krakowa. 

Założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała pojawił się tam przed godz. 7 z pudłem obwarzanków, które rozdawał mieszkańcom.

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W rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że 12 najbliższych dni, aż do ciszy wyborczej, poświęci na bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, które – jego zdaniem – są najlepszym sposobem na przekonanie ich do oddania głosu. 

Do swojej kontrkandydatki zaapelował o prowadzenie merytorycznej, pozbawionej hejtu kampanii i zadeklarował, że z jego strony nie będzie żadnych „ataków poniżej pasa”.

Wymieniajmy się na argumenty, spierajmy się, niech wygra lepszy, a nie hejtujmy się wzajemnie – zwrócił się do Moniki Piątkowskiej. 

Dzień wcześniej podczas wieczoru wyborczego również Piątkowska zwracała uwagę na hejt towarzyszący kampanii. Senator popierana w lokalnych wyborach przez KO i PSL spotkała się z mieszkańcami na rondzie Mogilskim o godz. 9.30. 

Podczas briefingu odniosła się do dotychczasowych sondaży, które początkowo dawały jej czwarte miejsce, i wskazała na tendencję wzrostową oraz ostateczny wynik przekraczający wcześniejsze prognozy. 

Zaznaczyła, że 11 października mieszkańcy będą wybierać nie tylko konkretnego kandydata, ale formułę, w jakiej będzie rozwijało się miasto.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Łukasz Gibała Monika Piątkowska wybory prezydena Krakowa
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