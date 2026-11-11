Kardynał Ryś w katedrze wawelskiej: „Kim jest człowiek”?

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W katedrze wawelskiej podczas mszy świętej z okazji Narodowego Święta Niepodległości kardynał Grzegorz Ryś odniósł się do tragicznych wydarzeń, które wstrząsnęły Krakowem. W zeszłą sobotę w centrum miasta zamachowiec zabił sześć osób i ranił 15. Sprawca został postrzelony i trafił do szpitala, gdzie zmarł kiladziesiąt godzin później. Hierarcha podkreślił, że ta tragedia na nowo stawia przed społeczeństwem fundamentalne pytanie: kim jest człowiek?

„Kim jest człowiek?” - pytanie po tragedii

W swojej dzisiejszej homilii w katedrze wawelskiej kardynał Ryś zwrócił uwagę na różne oblicza człowieczeństwa, które ujawniły się w obliczu tragedii, do której doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. Z jednej strony - jak mówił - pojawia się pytanie o sprawcę, który dopuścił się zbrodni, z drugiej zaś strony o tych, którzy niosą pomoc i są gotowi poświęcić własne życie dla innych.

Od pięciu dni na nowo, ale też z taką siłą dawno niedoświadczaną, stajemy przed pytaniem o człowieka. Kim jest człowiek - powiedział kard. Grzegorz Ryś w homilii, wygłoszonej w Narodowe Święto Niepodległości.



Kim jest człowiek, który - jak mówił metropolita - zabił rodziców, siostrę, a potem w sercu zatłoczonego miasta na oślep potrafił zabijać i ranić? A z drugiej strony kim jest lekarz, który pomaga innym? Kim jest człowiek gotowy oddać swoje życie, żeby ratować innych? Ale też – wyliczał duchowny - kim jest człowiek, który w obliczu takiej tragedii potrafi dalej siać hejt, nienawiść i chwalić agresję?

12 rannych wciąż w szpitalach. Ostatni dzień żałoby po sobotniej strzelaninie w Krakowie Dziś ostatni dzień żałoby w Krakowie po strzelaninie, do której doszło 7 listopada. Na Rynku Głównym, gdzie 24-letni zamachowiec zastrzelił 6 osób i ranił 15, płoną setki zniczy, które stawiają mieszkańcy miasta. W krakowskich szpitalach przebywa…

Apel o odrzucenie przemocy

Metropolita krakowski przypomniał, że każdy człowiek ma wybór i „królewską godność”, która wiąże się z wolnością decydowania o swoim postępowaniu. Nawiązując do nauk Kościoła oraz postaci św. Marcina i ks. Jerzego Popiełuszki, kardynał podkreślił, że „każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości”. Wspomniał również o idei Solidarności, która - jak zaznaczył - „podbija życie i za którą spontanicznie idą miliony ludzi”.

Potrzeba wspólnoty i dobra wspólnego

Kardynał Ryś zaapelował o modlitwę za wolność od lęku, zastraszenia, a przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy.

Każdy z nas i wszyscy razem jak tlenu potrzebujemy odrzucenia wszelkiej przemocy – od języka w mowie, w sieci, w publikacjach, przez wzajemne relacje w domu, w pracy, w sąsiedztwie, po życie społeczne i polityczne w kraju i w Europie, w świecie – mówił hierarcha.

Podkreślił także, że społeczeństwo potrzebuje perspektywy głębszej niż konsumpcja, która wyzwala z egoizmu i prowadzi do budowania wspólnoty.

Potrzebujemy dobra wspólnego, które nie jest tylko czczą ideą, tylko realnym programem nas wszystkich – dodał kardynał.

W mszy świętej na Wawelu w intencji ojczyzny uczestniczyły tłumy wiernych, w tym przedstawiciele władz lokalnych, parlamentarzyści, służby mundurowe oraz poczty sztandarowe.

Śledztwo w sprawie tragicznej strzelaniny w Krakowie prowadzi krakowski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.