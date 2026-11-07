Karambol w Oświęcimiu. Zderzyło się 12 samochodów

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12 samochodów osobowych i ciężarowych zderzyło się o poranku na moście Niepodległości na rzece Wiśle w ciągu DW933 w Oświęcimiu w Małopolsce. „Nikt nie został poważnie ranny” - poinformowała rzecznik policji asp. szt. Małgorzata Jurecka. W całym województwie występowała bardzo silna mgła.

Karambol na moście Niepodległości w Oświęcimiu

Małgorzata Jurecka powiedziała, że most był nieprzejezdny, ale tuż po godz. 10 został udrożniony. Lawety sprawnie zabierały z niego samochody uczestniczące w kolizji.

Policjantka poinformowała, że do kolizji doszło w trudnych warunkach drogowych. Było mglisto. Mogło być też ślisko. Funkcjonariusze ustalą przyczynę i przebieg zdarzeń.

Na miejscu kolizji byli oprócz policjantów także strażacy i pogotowie ratunkowe.

DW933 łączy Rzuchów w województwie śląskim z Chrzanowem w Małopolsce. Z Oświęcimia kierowcy korzystają z niej, jadąc do Krakowa.