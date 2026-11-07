Karambol w Oświęcimiu. Zderzyło się 12 samochodów

Karambol na moście Niepodległości w Oświęcimiu
Małgorzata Jurecka powiedziała, że most był nieprzejezdny, ale tuż po godz. 10 został udrożniony. Lawety sprawnie zabierały z niego samochody uczestniczące w kolizji.
Policjantka poinformowała, że do kolizji doszło w trudnych warunkach drogowych. Było mglisto. Mogło być też ślisko. Funkcjonariusze ustalą przyczynę i przebieg zdarzeń.
Na miejscu kolizji byli oprócz policjantów także strażacy i pogotowie ratunkowe.
DW933 łączy Rzuchów w województwie śląskim z Chrzanowem w Małopolsce. Z Oświęcimia kierowcy korzystają z niej, jadąc do Krakowa.