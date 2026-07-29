Jest data wyborów w Krakowie. Tusk podjął decyzję

RMF24

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września, podała Polska Agencja Prasowa, powołując się na projekt rozporządzenia premiera.

Wcześniej premier informował, że podejmie decyzję o terminie wyborów w piątek. Jak zaznaczył, przed wydaniem rozporządzenia trwają jeszcze konsultacje z Krajowym Biurem Wyborczym.

24 maja mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej ze stanowiska prezydenta miasta.

Ogłoszenie daty przedterminowych wyborów opóźniły protesty dotyczące ważności referendum. Procedura w tej sprawie została jednak zakończona.

We wtorek Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie dotyczące postanowienia o oddaleniu protestu wyborczego. Orzeczenie jest prawomocne i potwierdza ważność majowego referendum.

Premier już na początku czerwca wskazywał, że ze względu na procedury termin głosowania może przypaść na wrzesień.

Jest data wyborów. Co teraz?

Do 24 sierpnia - zgodnie z projektem - komisarz powoła miejską komisję wyborczą, a czas na zgłoszenie komisji kandydatów na prezydenta miasta będzie do godz. 16.00 w czwartek 3 września.

Do 25 września potrwa kampania wyborcza; od 12 września audycje wyborcze będą mogły być nieodpłatnie rozpowszechniane w programach publicznych nadawców telewizyjnych i radiowych; wniosek o przyznanie czasu antenowego pełnomocnicy komitetów wyborczych będą musieli złożyć do 8 września.

24 maja ponad 171,5 tys. Krakowian zagłosowało w referendum za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Przeciwko odwołaniu było ponad 3,6 tys. mieszkańców. Do urn poszło łącznie ponad 176 tys. Krakowa. Aby referendum to było wiążące, w głosowaniu musiało uczestniczyć ponad 158,5 5 tys. mieszkańców. Procentowo frekwencja wyniosła 29,99 proc. przy progu ważności 26,98 proc.

Do czasu wyboru nowego włodarza funkcję prezydenta sprawuje wskazany przez premiera Donalda Tuska dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik.

Kto będzie kandydował na prezydenta Krakowa?

Swoją kandydaturę na prezydenta miasta dotychczas zapowiedzieli: były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta – Jan Hoffman, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Monika Piątkowska (KO, PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (ugrupowania Dobry Radom), celebrytka Marianna Schreiber, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), były radny Krakowa Łukasz Wantuch.