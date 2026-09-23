Jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa zrezygnował ze startu w wyborach

RMF24

Jan Hoffman, jeden z inicjatorów krakowskiego referendum o odwołanie Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta, zrezygnował z kandydowania na ten urząd. Jak informuje reporter RMF FM, polityk przekazał swoje poparcie liderowi sondaży Łukaszowi Gibale.

Krakowianie pójdą do urn w najbliższą niedzielę.

Po rezygnacji Hoffmana o fotel prezydenta Krakowa będzie walczyć siedmioro kandydatów. Będą to: Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek, Michał Klimek, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Sławomir Pietrzyk.

Kraków wybiera prezydenta. Kandydaci ujawnili majątek: Ile mają oszczędności, nieruchomości i akcji? W niedzielę 27 września mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Przedterminowe wybory są następstwem majowego referendum, w którym Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu. Sprawdzamy, co wynika z najnowszych oświadczeń majątkowych…

Kto ma największe szanse?

Zdecydowanym liderem przed wyborami prezydenckimi w Krakowie jest Łukasz Gibała - wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej na zlecenie Interii i Polsat News. Kandydat KWW Kraków dla Mieszkańców może liczyć na poparcie 39,17 proc. wyborców już w pierwszej turze.

Na drugim miejscu - z wynikiem 23,74 proc. - plasuje się Monika Piątkowska, kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.

Na trzecim miejscu znalazł się Michał Drewnicki z PiS, którego popiera 14,74 proc. ankietowanych. Tuż za nim uplasowały się kandydatki lewicy: Aleksandra Owca (Partia Razem) z wynikiem 9,75 proc. oraz Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica) z poparciem 5,64 proc.

Warto zaznaczyć, że aż 23,7 proc. respondentów zadeklarowało brak zdecydowania co do wyboru kandydata.

Sondaż przewiduje, że w ewentualnej drugiej turze Łukasz Gibała zdecydowanie pokona Monikę Piątkowską. Założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców może liczyć na 62,51 proc. głosów, podczas gdy jego rywalka zdobyłaby 37,49 proc.

Kto zostanie prezydentem Krakowa? Sondaż nie pozostawia złudzeń Łukasz Gibała zdecydowanym liderem przed wyborami prezydenckimi w Krakowie. Sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej na zlecenie Interii i Polsat News pokazuje, że w drugiej turze wyraźnie pokona Monikę Piątkowską.

Wybory przedterminowe po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego

Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę od godz. 7. Głosowanie potrwa do godziny 21.

Wyborcy głosować mogą w 454 obwodach, w tym w 412 stałych. 42 dodatkowe obwody to m.in. szpitale, czy areszty.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą po tym, jak w maju w referendum gminnym z funkcji tej odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Do czasu wyboru nowego prezydenta urząd ten sprawuje zastępca Miszalskiego Stanisław Kracik.