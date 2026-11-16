Jak upamiętnić ofiary zamachu w Krakowie? Są trzy pomysły

RMF24

Władze Krakowa zastanawiają się, jak upamiętnić ofiary zamachu w Krakowie z 7 listopada. Prezydent miasta Łukasz Gibała przedstawił trzy pomysły. Pierwszy to pozostawienie śladów kul na murze, drugi – ufundowanie tablic pamiątkowych, trzeci – mural lub instalacja artystyczna. Żadna decyzja na razie nie zapadła.

Ślady po kulach na murze kamienicy na rogu ul. Sławkowskiej i Rynku Głównego w Krakowie. Fot. Łukasz Gągulski

Ślady po kulach na murze kamienicy na rogu ul. Sławkowskiej i Rynku Głównego w Krakowie. Fot. Łukasz Gągulski / PAP

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej odpowiadał na pytania dziennikarzy m.in. w sprawie zamachu, do którego doszło w mieście 7 listopada. Jedną z poruszonych kwestii było upamiętnienie sześciu ofiar zamachowca.

Łukasz Gibała powiedział, że są na razie trzy pomysły, jak tego dokonać. Zastrzegł, że jeszcze nie podjęto decyzji, który z pomysłów zostanie zrealizowany.

Pierwszy polega na tym, żeby zostawić ślady kul. Drugi, żeby ufundować tam tablice. A trzeci, żeby był to artystyczny wyraz oddania hołdu, np. mural albo inne obiekty, instalacje artystyczne – powiedział prezydent Gibała.

Jak dodał, pomysły będą konsultowane z mieszkańcami i radnymi miasta. Do końca stycznia powinna zapaść decyzja w tej sprawie.

Czy Krakowowi grozi odpływ turystów?

Na pytania dotyczące wpływu zamachu na turystykę Łukasz Gibała odpowiedział, że jego zdaniem nie ma zagrożenia odpływu turystów i „Kraków ciągle będzie postrzegany jako miasto bezpieczne”.

Wierzę, że turyści będą tutaj tłumnie przybywali – powiedział prezydent i podkreślił, że zamach był wydarzeniem jednorazowym, był „aktem szaleńca, osoby niezrównoważonej psychicznie”.

Co z jarmarkiem bożonarodzeniowym w Krakowie?

Prezydent Krakowa zapytany o fake newsy sugerujące, że jarmark bożonarodzeniowy zostanie odwołany, zaznaczył, że jarmark odbędzie się w dotychczasowej formule. Dodał, że miasto zwróciło się do komendanta miejskiej policji z zapytaniem, czy potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia na czas jarmarku.

Żałoba już była. Skończyła się. Wszystkie wydarzenia w grudniu i w drugiej połowie listopada będą się odbywały zgodnie z planem – podkreślił Gibała.

Na ulicach prowadzących do Rynku Głównego i Małego Rynku zamontowane są tymczasowe zapory. Mają ograniczyć możliwość wtargnięcia samochodem w miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów. Gibała poinformował, że Kraków ma środki na bardziej estetyczne, nowoczesne zapory, które będą się chowały, działały na sygnał osoby zarządzającej. Miasto ma zapewnienie od wojewody, że dofinansuje takie bariery. Mają one zostać zamontowane w przyszłym roku przy wszystkich ulicach wokół Rynku Głównego.

Ciało zamachowca z Krakowa trafi na cele naukowe? Gibała zabrał głos Ciało Michała O., sprawcy tragicznego zamachu w Krakowie, może zostać przekazane na cele naukowe i medyczne. Taką możliwość zapowiedział dzisiaj prezydent miasta Łukasz Gibała, podkreślając, że decyzja ostatecznie zależy od rodziny zmarłego oraz…

Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta

W poprzednim tygodniu prezydent miasta zwrócił się do premiera Donalda Tuska z pilną prośbą o przyznanie 10 mln zł z budżetu państwa na wyposażenie powstającego Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta. Odpowiedź z rządu dotychczas nie przyszła.

Gibała liczy na pozytywną odpowiedź rządu. Jak przyznał, kiedy premier i prezydent byli w Krakowie, to deklarowali wsparcie dla miasta w związku z trudną sytuacją po zamachu 7 listopada.

Centrum - zapowiedział prezydent miasta - tak czy inaczej powstanie, tylko bez rządowego dofinansowania jego otwarcie opóźni się z 2027 r. na rok 2028.

Gibała przypomniał, że w centrum urzędować będzie nie tylko straż miejska (jednostka miejska), ale i policja, straż pożarna i dlatego - zdaniem prezydenta miasta - rząd powinien dołożyć się do inwestycji. Tym bardziej że – jak zauważył Gibała – w Warszawie podobne centrum działa, jest regularnie modernizowane; jako przykład podał system antydronowy w warszawskim centrum bezpieczeństwa, wart 1 mln zł, a sfinansowany w 80 proc. przez rząd i w 20 proc. przez samorząd.

Sześć ofiar zamachowca w Krakowie

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu 9 listopada.

Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.