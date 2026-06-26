Jak działa obowiązkowe ubezpieczenie OC i co właściwie obejmuje?

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Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi go ubezpieczyć w ramach OC. Polisa OC chroni Cię przed koniecznością samodzielnego pokrycia szkód wyrządzonych innym. Jeśli spowodujesz wypadek lub kolizję, ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy cudzego mienia oraz leczenia poszkodowanych. Dowiedz się więcej o tej polisie.

Czym właściwie jest ubezpieczenie OC?

Komunikacyjne OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jego głównym celem jest zapewnienie rekompensaty poszkodowanym oraz ochrona finansowa sprawcy zdarzenia. W przypadku poważnych wypadków kwoty odszkodowań mogą sięgać nawet milionów złotych. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego ma ubezpieczenie, towarzystwo bierze na siebie ciężar finansowy za spowodowane zdarzenie.

Dlaczego każdy właściciel pojazdu musi mieć polisę OC?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny musi mieć ważne OC. Pojazd musi mieć ważne OC najpóźniej w dniu wprowadzenia go do ruchu.

Dlaczego to ważne?

● Ubezpieczenie OC zapewnia pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach.

● OC chroni sprawcę przed koniecznością pokrycia odszkodowań.

● Brak polisy skutkuje bardzo wysokimi karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

● Nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu może oznaczać konieczność zapłaty wysokiej kary.

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Co dokładnie finansuje ubezpieczyciel z Twojego OC?

Zakres ubezpieczenia OC jest określony przez prawo i musi być taki sam w każdej firmie ubezpieczeniowej. Obejmuje dwa główne rodzaje szkód:

Majątkowe – naprawa zniszczonego samochodu, uszkodzonego motocykla czy roweru. Odszkodowanie pokrywa też naprawę zniszczonego mienia, np. bramy, latarni czy elewacji budynku. Osobowe – koszty związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzi. Ubezpieczyciel płaci za leczenie, rehabilitację, a w trudniejszych przypadkach wypłaca renty lub zadośćuczynienia za ból i cierpienie.

Czy ubezpieczenie działa tylko podczas jazdy?

Wielu kierowców myśli, że ochrona działa tylko wtedy, gdy pojazd jedzie. To błąd. Ochrona z OC obejmuje także szkody powstałe:

● podczas wsiadania do samochodu i wysiadania z niego,

● w trakcie załadunku i rozładunku towarów,

● podczas postoju lub garażowania pojazdu.

Jeśli np. auto stoczy się z podjazdu i uderzy w samochód sąsiada, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z polisy OC.

Jakie szkody na osobie pokrywa Twoje ubezpieczenie?

Jeśli w wyniku błędu na drodze ucierpi pasażer, pieszy lub inny kierowca, ubezpieczyciel sfinansuje:

● koszty pobytu w szpitalu i zakupu leków,

● specjalistyczną rehabilitację i sprzęt medyczny,

● wypłatę renty (jeśli poszkodowany stracił zdolność do pracy),

● zadośćuczynienie dla rodziny w przypadku śmierci poszkodowanego.

Kiedy ubezpieczyciel może zażądać zwrotu wypłaconego odszkodowania?

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może wypłacić pieniądze poszkodowanemu, a następnie zgłosić się po ich zwrot. Dzieje się tak wtedy, gdy sprawca:

● prowadził auto pod wpływem środków odurzających,

● uciekł z miejsca zdarzenia,

● nie miał uprawnień do kierowania danym pojazdem,

● ukradł auto,

● wyrządził szkodę umyślnie.

W takich sytuacjach ubezpieczyciel nadal wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu, ale może później zażądać od sprawcy zwrotu pieniędzy – to tzw. regres ubezpieczeniowy.

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