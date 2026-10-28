Interaktywna mapa pomoże dotrzeć na cmentarz, czyli Wszystkich Świętych w Krakowie

RMF24

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W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych Kraków przygotował specjalną ofertę komunikacyjną dla mieszkańców i odwiedzających. Uruchomiono aż 34 dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe, a nowa interaktywna mapa ma ułatwić planowanie podróży do krakowskich nekropolii.

31 października i 1 listopada w Krakowie będą kursować 34 specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które mają ułatwić dotarcie do największych cmentarzy w mieście.

Wiele z nich będzie jeździć nawet co 10 minut, a część stałych linii zostanie dodatkowo wzmocniona. Dzięki temu mieszkańcy mogą liczyć na sprawny i wygodny dojazd do grobów swoich bliskich bez konieczności korzystania z własnych samochodów.

Interaktywna mapa wskaże najlepszą trasę

Aby jeszcze bardziej ułatwić podróżowanie, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie udostępnił interaktywną mapę specjalnych linii cmentarnych.

Narzędzie pozwala sprawdzić, które linie obsługują poszczególne nekropolie, prześledzić ich trasy oraz znaleźć połączenia między cmentarzami. Mapa umożliwia także zaznaczenie kilku cmentarzy jednocześnie, co pozwala szybko sprawdzić, jak najwygodniej przemieszczać się między nimi.

W przypadku cmentarzy, do których nie docierają specjalne linie, mapa wskazuje najbliższe regularne połączenia. Obsługa narzędzia jest bardzo prosta i nie wymaga instalowania żadnej aplikacji – wystarczy wybrać interesujący cmentarz lub linię i zobaczyć szczegóły na ekranie.

Plakaty informacyjne na przystankach

Dla wygody pasażerów przygotowano także specjalne plakaty informacyjne na przystankach w pobliżu największych krakowskich cmentarzy: Rakowickiego, Prądnika Czerwonego, Grębałowa oraz Podgórskiego. Plakaty zawierają czytelne schematy rozmieszczenia przystanków oraz numery i trasy linii obsługujących poszczególne nekropolie. Dzięki temu każdy odwiedzający może szybko sprawdzić, z którego przystanku odjeżdża odpowiedni autobus lub tramwaj.

Najlepiej komunikacją miejską

Władze miasta apelują do mieszkańców, by w okresie Wszystkich Świętych wybierali komunikację miejską zamiast samochodów.

Większa liczba kursów, dodatkowe połączenia i częste odjazdy mają ułatwić dojazd do cmentarzy, a mniejszy ruch samochodowy w ich sąsiedztwie pomoże usprawnić przejazd autobusów i poprawić bezpieczeństwo pieszych– podkreśla Magdalena Musiał, dyrektorka Zarządu Transportu Publicznego.

Szczegółowe informacje o rozkładach jazdy, zmianach w organizacji ruchu oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych można znaleźć na stronach Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie oraz w serwisie Kraków.pl.