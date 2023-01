Czterech dealerów, w tym boss narkotykowej szajki, w rękach policji. To kolejne zatrzymania w sprawie grupy przestępczej, którą od kilku miesięcy rozpracowuje małopolska policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Małopolscy policjanci i kryminalni z Brzeska od kilku miesięcy rozpracowywali grupę przestępczą, wprowadzającą na czarny rynek narkotyki, głównie mefedron. W ostatnich dniach zatrzymane zostały kolejne cztery osoby, w tym boss grupy. Trzy osoby trafiły do tymczasowego aresztu.

W ciągu kilku miesięcy, zatrzymanych zostało kilkanaście osób powiązanych z szajką, zajmującą się wprowadzaniem do obrotu i rozprowadzaniem na szeroką skalę narkotyków, zwłaszcza mefedronu.

Policjanci wspierani przez kontrterrorystów zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 26, 25 i 20 lat, zaangażowanych w narkobiznes. Podczas przeszukania zabezpieczono ponad 650 g mefedronu. Według ustaleń śledczych grupie przestępczej przewodził 26-letni krakowianin. W ciągu kilkunastu miesięcy wprowadził on do obrotu ok. 165 kg mefedronu o czarnorynkowej wartości sięgającej 8 mln zł.

25-letni mieszkaniec powiatu krakowskiego odpowie za handel 6 kg mefedronu, a najmłodszy z zatrzymanych - za rozprowadzenie 3,5 kg mefedronu. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli od 26-latka peugeota o wartości 150 tys. zł, który w policyjnej bazie figurował jako utracony.

Kilka dni później policjanci przeszukali mieszkanie 34-letniego mężczyzny z powiatu nowosądeckiego. Podczas rewizji kryminalni zarekwirowali 850 g mefedronu oraz kuszę własnej produkcji, które mężczyzna ukrywał w wynajmowanym garażu.

34-latek jest podejrzany o wprowadzenie do obrotu 18 kg mefedronu. Policjanci zabezpieczyli od niego gotówkę w różnych walutach o równowartości ok. 60 tys. zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Trzech starszych mężczyzn trafiło do aresztu, 20-latek został objęty dozorem Policji.

Dotychczas w sprawie zatrzymanych zostało 14 osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn w wieku od 17 do 33 lat. Według ustaleń śledczych od kilkunastu miesięcy wprowadzały one do obrotu substancje psychotropowe, przede wszystkim mefedron. Handel narkotykami prowadzony był na terenie całej Polski.

Zatrzymanym grozi do 12 lat więzienia.