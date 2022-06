Sześć osób zostało rannych w zderzeniu czołowym dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 28 w Gorzeniu Górnym w Małopolsce.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

W sumie w obu autach jechało osiem osób. Jak przekazała nam straż pożarna, poszkodowanych zostało sześć osób.

Do wypadku doszło w Gorzeniu Górnym na odcinku Wadowice - Sucha Beskidzka. Droga w tym miejscu jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy.



Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do ok. 11 godz.



Policja ustala przyczyny i okoliczności wypadku.