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Groźny wypadek na S7. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 15 sierpnia (21:38)

Groźny wypadek na drodze S7. W miejscowości Widoma w województwie małopolskim doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Groźny wypadek na S7. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
wypadek samochodowy na autostradzie S7 (fot. OSP Poskwitów, źródło: Facebook/Patrol 998-Małopolska) /materiały udostępnione

W miejscowości Widoma w województwie małopolskim w sobotę miał miejsce wypadek. Na krajowej S7 zderzyły się ze sobą bus i samochód osobowy. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
 

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Jak podaje „Gazeta Krakowska”, na ten moment nieznany jest stan zdrowia poszkodowanych. Wiadomo natomiast, że na miejsce skierowano zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej Widoma, Zalesie i Poskwitów. Droga w kierunku Krakowa jest zablokowana. 


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek autostrada S7
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