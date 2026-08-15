Groźny wypadek na S7. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

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Groźny wypadek na drodze S7. W miejscowości Widoma w województwie małopolskim doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W miejscowości Widoma w województwie małopolskim w sobotę miał miejsce wypadek. Na krajowej S7 zderzyły się ze sobą bus i samochód osobowy. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Jak podaje „Gazeta Krakowska”, na ten moment nieznany jest stan zdrowia poszkodowanych. Wiadomo natomiast, że na miejsce skierowano zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej Widoma, Zalesie i Poskwitów. Droga w kierunku Krakowa jest zablokowana.