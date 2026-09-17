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Groźny wypadek na A4 w Małopolsce. Cztery osoby ranne

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 września (06:43)

Cztery osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło na małopolskim odcinku autostrady A4. Między Bochnią a Krakowem, w pobliżu Kokotowa, zderzyły się dwa samochody osobowe i bus.

Groźny wypadek na A4 w Małopolsce. Cztery osoby ranne
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Do wypadku doszło ok. godz. 5:25 na odcinku autostrady A4 Bochnia – Kraków w pobliżu Kokotowa. 

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zderzyły się tam dwa samochody osobowe i bus. Cztery osoby są ranne.

Zablokowane są dwa pasy autostrady w stronę Krakowa. Samochody mogą jechać jedynie pasem awaryjnym.
 


Źródło: RMF FM/PAP
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