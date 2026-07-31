Groził pracownikom z Ukrainy i wyzywał ich. Jest ruch prokuratury

RMF24

46-latek, który wyzywał pracowników narodowości ukraińskiej i im groził, usłyszał już zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Do zdarzenia doszło na budowie hali pod Skawiną w ubiegły piątek.

Agresor usłyszał zarzuty

Do zdarzenia upublicznionego na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych doszło w ubiegły piątek na budowie hali pod Skawiną. Na nagraniu widać, jak przełożony w kasku budowlanym i kamizelce ochronnej wulgarnymi słowami wyzywa pracowników z Ukrainy, a na koniec filmu podchodzi do nagrywającego i usiłuje odebrać mu telefon.

Dzień po zdarzeniu dwaj ukraińscy pracownicy pojawili się w komisariacie w Skawinie, gdzie złożyli zawiadomienie dotyczące gróźb karalnych.

Sprawca ataku na młode Ukrainki w Bielsku-Białej zatrzymany. „Niech to będzie przestroga” Policja wyjaśnia okoliczności skandalicznego incydentu, do którego doszło w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym widać, jak agresywnie zachowujący się mężczyzna wyzywa i…

Mężczyzna został zatrzymany w środę na terenie województwa wielkopolskiego, skąd przewieziono go do Prokuratury Rejonowej w Wieliczce, gdzie postawiono mu zarzuty. Te dotyczą publicznego znieważania na tle narodowościowym, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

Policyjny dozór i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych

Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconych mu czynów – poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk.

Terror na wrocławskim osiedlu. Sąsiad zamienił życie mieszkańców w piekło Mieszkańcy wrocławskich Popowic obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Od dłuższego czasu na osiedlu grasuje hejter, który upatruje sobie ofiary, a później uprzykrza im życie. Nasi słuchacze poprosili o interwencję.

Prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi, a także 10 tys. zł poręczenia majątkowego. Podejrzanemu o ksenofobiczną napaść grozi do trzech lat więzienia.

W związku z incydentem firma Grupa Stadnicki, dla której pracował mężczyzna, wydała oświadczenie. Poinformowała w nim, że agresor nie pracuje już w tej firmie i wyraziła „głębokie ubolewanie, że doszło do tak drastycznego zdarzenia”.